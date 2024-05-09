Можливі відключення світла для населення: коли очікувати, які будуть графіки і де їх знайти

Найбільший дефіцит електроенергії фіксується у вечірні години - з 18:00 до 24:00.

Через потужні удари Росії по енергосистемі існує високий ризик, що влітку можуть запроваджувати графіки аварійного відключення світла. Обмеження потужності уже діють для промисловості.

Коли варто бути готовим, за прогнозами експертів, до відключення світла, як будуть діяти графіки та яка ситуація в енергосистемі станом на 9 травня - читайте у матеріалі ТСН.ua.

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Яка ситуація в енергосистемі

За інформацією "Укренерго", станом на 9 травня в енергосистемі, за винятком денних годин, наявний значний дефіцит електроенергії через масштабні пошкодження українських електростанцій.

Як пояснили в енергокомпанії, вдень обсяг дефіциту електроенергії зменшується завдяки активній роботі електростанцій на ВДЕ, однак в інші години - з 18:00 до 24:00, нестача електроенергії є значною.

Наразі "Укренерго" вдається уникати відключень побутових споживачів, застосовуючи такі заходи подолання дефіциту:

імпорт та аварійна допомогу з країн Європи,

обмеження споживання промислових споживачів.

"Обмеження споживання – це необхідний захід для збереження стабільності енергосистеми після вже п’ятої в цьому році прицільної ракетної атаки ворога по електростанціях", - наголосили в "Укренерго".

Коли українцям приготуватися до відключення світла - прогнози екпертів

На думку голови Союзу споживачів комунальних послуг Олегв Попенка, що українці повинні бути готовими до того, що влітку будуть відключення світла.

"Я впевнений, що у нас буде дефіцит електроенергії і ми, можливо, навіть дійдемо до того, що будемо змушені відключати деякі промислові об'єкти, деякі бізнес-об'єкти, хоча б до населення не дійшло, але не гарантую, що і населення не будуть відключати в особливо спекотні дні", - вважає енергетичний експерт.

Із таким припущенням також погоджується голова ради Української асоціації відновлюваної енергетики, генеральний директор Solar Generation доктор технічних наук Станіслав Ігнатьєв. За його словами, відключення електроенергії можливі не лише через дефіцит, а й через стан мережж, "оскільки згенерувати електричну енергію, до прикладу, атомній електростанції – це одне, а передати й донести до кінцевого споживача – зовсім інше".

"Ми пам'ятаємо, що ворог і позаминулого опалювального періоду, і в ці масштабні операції б'є не лише по об'єктах генерації, а й по елементах енергосистеми, зокрема по великих підстанціях державної компанії НЕК "Укренерго", тому тут теж є достатньо високі ризики", - сказав він в ефірі "Еспресо".

Росія вивела із ладу дві ГЕС

Окрім ТЕС, країна-терористка також б'є по гідроелетростанціях. На тлі постійних масованих атак із експлуатації виведено дві гідроелетростанції (ГЕС).

"8 травня під час ранкових обстрілів критичної інфраструктури значних уражень було завдано і обʼєктам гідроенергетики. Ворог продовжує масовано атакувати і знищувати енергетичну інфраструктуру України, завдаючи руйнівних цілеспрямованих ударів. Нині підтримка, допомога і рішучі дії міжнародної спільноти, як ніколи, надзвичайно важливі", - повідомили 9 травня в Укргідроенерго.

Вся гідрогенерація зазнала нищівних пошкоджень, підкреслили там.

Які будуть графіки і де їх знайти

За даними "Укренерго", у разі потреби обмеження енергопостачання будуть рівномірно розподілені по всіх областях. Як саме діятимуть графіки відключень у кожній області, буде оприлюднено на офіційних сторінках місцевих обленерго.

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В "Укренерго" оцінили, чи можливі блекаути

В "Укренерго" зазначили, що дефіцит потужності в енергосистемі України через російські удари буде відчуватись упродовж багатьох місяців, однак поки складно спрогнозувати, чи будуть відключення світла влітку.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в інтерв'ю одному із каналів наголосив, що обмеження електропостачання - це крайній захід, який можуть застосувати.

"По-перше, ми не знаємо, якими будуть нові атаки ворога. По-друге, навіть той обсяг пошкоджень, завданих енергосистемі від 22 березня, дуже значний. Він у рази зменшив наявні спроможності, наприклад, теплової генерації виробляти електрику під час літньої ремонтної кампанії на атомних електростанціях. Тому ми побачимо все з ситуації", - наголосив він.

Нагадаємо, у Міненерго пояснили, навіщо Росія поновила обстріли енергетичної інфраструктури.

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