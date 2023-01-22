Можливий наступ із Білорусі: в зоні відчуження відточують майстерність міських боїв і не лише

На білоруській території відбувається ротація особового складу і кількість російських військ, за даними нашої розвідки, поки не збільшується.

У рамках планових навчань проведено вишкіл бійців-спецпризначенців упритул до білоруського кордону, а саме в Чорнобильській зоні відчуження. Навчання із застосуванням бойових снарядів і взаємодія штурмових груп одразу кількох підрозділів має стримати російські війська з боку білоруського кордону, якщо ті полізуть удруге, йдеться в ТСН.

Знищити ворожі цілі за лічені кілометри від білоруського кордону – таке завдання у зведеного загону бійців тероборони. За легендою на висадку ворожого десанту висувається штурмова група на броні під прикриттям артилерії і танків. Командує взводом зведеної танкової роти 28-річний Юрій, він рушав на передову саме в день народження своєї доньки Маргарити. “Коли я йшов на ротацію, вона якраз народилась. Жінка народжувала, а я виїжджав в хлопцями”, - розповідає Юрій.

Стріляти бойовими снарядами і не жалкувати патронів під час бойового злагодження – запорука успішного бойового завдання вже на полі бою – запевняють військові. “До кордону тут найменше 8 кілометрів, важка техніка залучалася, танки, броньова машина «Мах Про», також самохідна артбатарея, мінометники і стрілецькі підрозділи до роти. Це вже є найвища точка нашого злагодження, бойова стрільба в складі підрозділу”, - каже камандир бригади ТрО Юрій Парадюк.

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Друга локація знищення противника – готель “Полісся” у Прип’яті. Тактику взаємодіяти в умовах міської забудови вчаться спецпризначенці одразу кількох відомств. Виявити, вірно спланувати і вчасно знищити ворожі сили – основна силова фаза в бойових умовах на фронті нині покладена на підрозділи нацгвардії і Збройних Сил України.

Навчання підрозділів спеціального призначення в зоні відчуження, де російські військові на початку вторгнення нарили окопів в Рудому лісі, проходять в умовах підвищеного радіаційного фону. “Тут є місця в зоні відчуження, де не бажано навіть ходити. Ви проїжджали біля факела, там в 42 рази більше гама випромінювання, ніж має бути тут специфічна зона”, - розповідає командир військової частини НГУ “Том”.

На білоруській території відбувається ротація особового складу і кількість російських військ, за даними нашої розвідки, поки не збільшується. Отже командування об’єднаних сил не передбачає повторне вторгнення з боку сусідньої Білорусі і наступу на Київ. Ситуація може змінитися у разі, якщо буде помічена зміна логістики підрозіділів російських військ та накопичення складів з боєприпасами. “Тут перебувають ЗСУ з відповідними засобами вогневого ураження, танки, артилерія. Якщо зростає рівень загрози - цей комплект військ буде посилено за рахунок перекидання резервів. У разі зростання рівня загрози будуть проведені заходи з посилення як угруповування, так і оборони в цілому”, - командувач об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв.

Працюють на цьому напрямку і мобільні вогневі групи, і аби їх ставало більше, волонтери закуповують пікапи, на які військові встановлюють ПЗРК. “Ця машина ідеальна для мобільних вогневих груп. Ми плануємо в цьому році завести тисячу авто і ми їх завеземо”, - переконує керівник благодійного проекту Олександр Пугач.

Волонтери передали військовим понад десяток автівок, стільки ж броньованих пікапів днями поїдуть на бахмутський напрямок фронту.

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