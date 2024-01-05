Можливий наступ Росії на Харків: західне ЗМІ назвало дату, що кажуть влада та експерти

15 сiчня 2024 року Росія може розпочати новий наступ на Харківщину, стверджує The Telegraph. Британське видання з посиланням на власні джерела повідомило, що Збройні сили України готуються до наземного нападу. Втім, місцева влада заперечує ці дані, але не виключає атак по енергетиці.

Яка ситуація зараз на Лимано-Куп’янському напрямку фронту, чи здатні росіяни піти у новий наступ та які в них шанси, у коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий аналітик, полковник Петро Черник.

Наступ Росії на Харків: що відомо

За даними ЗМІ, в Україні готуються до нового наступу Росії на Харківщині. Близьке до ЗСУ джерело The Telegraph стверджує, що масовані російські удари по Харкову та населених пунктах навколо нього у четвер, 4 січня, розглядаються як частина підготовки Росії до широкомасштабного наступу в найближчі тижні.

Пізно ввечері в середу, 3 січня, джерело видання заявило: "Цілий день на військових об'єктах по всьому регіону велися бомбардування перед наступом". Місцеві підрозділи військової розвідки вважають, що російські війська можуть планувати подальше посилення повітряних атак цими вихідними, 7 січня.

На думку джерела Thе Telegraph, незабаром після цього може розпочатися наземний наступ. Можлива дата початку — 15 січня.

Водночас, як пише видання, західні аналітики зазначають, що на лінії фронту мало що змінилося. Вона залишилася в основному статичною, а російські війська здійснюють лише нерегулярні поодинокі атаки.

Чи планує Росія новий наступ на Харків

Військовий аналітик, полковник Петро Черник у коментарі сайту ТСН.ua розповів, що з відкритих джерел немає жодної інформації, що на Харківщині відбувається нарощування якогось серйозного російського угруповання.

Крім того, за словами Петра Черника, до всього, що пишуть на великих світових майданчиках треба ставитися дуже упереджено та фільтрувати інформацію. Адже наш ворог навчився “вкидати” потрібну їм інформацію.

“А тепер йдемо від протилежного. Якщо навіть вони і вдадуться до наступу, то він можливий лише в піхотному режимі. Бо найкраща техніка, яка зараз в них є, зосереджена на східному плацдармі виключно з однією метою — у них завдання вийти на адміністративні кордони Донеччини і Луганщини. Я не скасовую, що таке може статися, але перегрівати цю інформацію, що вже це катастрофа, абсолютно не мудро і неправильно”, — розповів Петро Черник.

Ситуація на Харківщині / Фото: Deepstatemap

Військовий аналітик пригадав, що ми впоралися з навалою росіян у перші дня війни, коли не були готові до подібних атак. Зараз же, за словами Петра Черника, з інженерної точки зору, на Харківщині все давно укріплене та заміноване.

“Якщо вони і відважаться, то ласкаво просимо москалів у наші грунти. Ще раз: я не скасовую такої можливості, але немає підстав перегрівати, що це якась така серйозна операція, яка може переламати хід війни. Жодним чином ні”, — розповів Петро Черник.

Ситуація на Лимано-Куп’янський напрямку фронту поки що незмінна, зазначив військовий аналітик. Ніяких особливих змін тактичної ситуації наразі не проглядається, відбуваються штатні бойові дії.

Наступ на Харків 2024: що каже влада

Місцева влада заперечує дані про новий наступ на Харківщині, але не виключає атак по енергетиці. Керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, коментуючи матеріал Thе Telegraph, сказав, що на різних напрямках фронту на Харківщині поки не фіксують скупчення російських військ.

"Для того, щоб говорити про будь-який наступ чи плани ворога, він має сконцентрувати свої військові підрозділи в тому чи іншому напрямку. Наразі такої концентрації немає. Проте, ситуація може змінюватися щохвилини і ми, звичайно, уважно стежимо за цим", — розповів Олег Синєгубов на брифінгу.

Голова ОВА зазначив, що Росія не відмовляється від наміру повернути втрачені в листопаді 2022 року території та захопити Харків. Наразі росіяни масовано обстрілюють населені пунктів поблизу кордону. Зокрема, села Липці та сусідніх сіл.

"За останні два дні війська РФ випустили по цих населених пунктах десятки ракет С-300. Зафіксовані влучання в житлові будинки, інші об'єкти цивільної інфраструктури", — повідомив Олег Синєгубов.

За його словами, а інформацією розвідки, Росія надалі може бити по критичній та енергетичній інфраструктурі Харкова та області.

Новий наступ на Харків: що кажуть в ГУР

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони в коментарі РБК-Україна Андрій Черняк повідомив, що українська розвідка не підтверджує інформацію джерел видання The Telegraph. Втім, за його словами, певне накопичення сил ворог все ж здійснює.

"ГУР фіксує певне накопичення сил та засобів ворога на Куп'янському напрямку. Це потенційно може свідчити про те, що окупанти мають намір активізувати наступальні дії саме на цій ділянці фронту. Водночас ми не можемо говорити, що росіяни готують цей наступ саме на 15 січня", — розповів Андрій Черняк.

Він зазначив, що всі спроби російських військ реалізувати якісь операції стратегічного чи оперативного рівня досі не мали успіхів.

Ситуація на Харківщині / Фото: Deepstatemap

Наступ на Харків 2024: що кажуть в ЗСУ

Начальник служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в коментарі Liga.net назвав дані британського ЗМІ "маячнею".

За його словами, журналісти "все перекрутили" і в матеріалі немає "нічого нового". Володимир Фітьо заявив, що The Telegraph посилається на "якісь незрозумілі підрозділи військової розвідки" і матеріал "не вартий уваги".

Нагадаємо, розвідка Британії оцінила ситуацію на фронті за останній тиждень.

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