Можливий Пакт Путіна-Байдена: чим лист-ультиматум з Кремля нагадує план нового переділу Європи

Здається, Путін зміг зробити те, що довго не вдавалося іншим лідерам Америки і Європи - відродити об'єднаний Захід.

Ультиматуми Кремля поволі змінюють тактику і традиційно обережних європейських політиків. Приміром, міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт уже прямо пропонує погрожувати санкціями найвищому керівництву Росії: щоб стримати її від агресії. Усі країни-члени НАТО уважно стежать за пересуванням та скупченням російських військ на українських кордонах. Ну а ще більше насторожив лист від Кремля, який отримали у Вашингтоні. Схоже, Москва намагається схилити Білий дім до перерозподілу світу за спинами союзників Штатів.

Про те, чи можливе повторення на новому витку історії сумнозвісного Пакту Молотова-Ріббентропа, яким вони ділили Європу у минулому столітті та що цій ієзуїтській тактиці Кремля може протиставити сучасний цивілізований світ - 19 грудня йдеться в сюжеті ТСН.Тиждень.

САМІТ СХІДНОГО ПАРТНЕРСТВА

Кремль дорого б заплатив, аби дізнатися що ж криється за зустрічами та рукостисканнями й про що домовляються у Брюсселі на саміті Східного партнерства, бо там кілька днів поспіль говорили саме про Кремль і його непередбачуваного господаря, з яким треба щось робити. Стягування російських військ уздовж українських кордонів – немов заряджена і вже наведена зброя. Навіть палець на гачку весь час демонстративно дригається. Єдине що не ясно, знята з запобіжника чи ні?

"Для Росії має стати зрозумілим, що ми ретельно стежимо за усім й ніщо не залишиться непоміченим. Й цілком очевидно, що ми не кинемо Україну", - зазначив канцлер Австрії Карл Нехаммер.

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Допоки не сталося непоправного, Україна наполягає на негайному запровадженні дієвих санкцій проти Кремля. Та от за джерелами західних ЗМІ, навіть попри явну загрозу з боку Росії, провідні країни ЄС сваритися з Москвою не хочуть. А тому блокують розробку навіть того швидкого пакета санкцій, який би запровадили моментально, як тільки-но російський танк бодай на метр просунувся б углиб українських земель.

"Мені здається, ми змогли пояснити нашим європейським колегам, що санкційна політика "після" вже нікого, чесно кажучи, не цікавить. Нашу державу цікавить потужна санкційна політика до ймовірної ескалації. Й тоді, мені здається, ймовірної ескалації може й не буде", - наголосив президент України Володимир Зеленський.

І власне, хоч як не хочеться у це вірити, утім відтягування санкцій дуже схоже на правду. Ще й з огляду на те, що начебто саме Німеччина за канцлерства Ангели Меркель блокувала постачання зброї по лінії НАТО нашій державі. Власне цього завжди хотіла Москва, а ще чекала від Альянсу гарантій, що Україна ніколи не вступить в його лави.

НОВИЙ КРОК ПУТІНА

Після перемов у Брюсселі Путін, схоже, зробив новий крок. Кремль у письмовому вигляді склав цілий список вимог до НАТО. Щоправда, передав їх чомусь не до штаб-квартири Альянсу, а у Вашингтон, що зробило документ ще принизливішим для Євросоюзу. В своєму посланні Москва чітко окреслила, які території в Європі і світі хоче залишати під своїм впливом, які поступки росіяни вимагають від НАТО. В так званих "гарантіях безпеки" вони взагалі забороняють Північно-Атлантичному Альянсу не тільки говорити про членство України, а й приймати будь-якого нового члена в свої лави. Створити буферну зону, де заборонена будь-яка військова діяльність зокрема з державами Східної Європи, Закавказзя й Центральної Азії.

У всіх західних дипломатів такий стиль називається публічним ультиматумом. Після нього уже неможливо діяти так, як було досі.

ПІСЛЯ УЛЬТИМАТУМУ КРЕМЛЯ

І перше, що змінилося - тон союзників.

"Ми не підемо на компроміс стосовно права України обирати свій шлях, ми не підемо на компроміс стосовно права НАТО захищати та обороняти всіх союзників НАТО і на компроміс стосовно того, що НАТО має партнерство з Україною. Україна суверенна нація. І НАТО, як Альянс тридцяти демократичних держав, має право тісно співпрацювати з таким близьким партнером, як Україна. І наша співпраця з Україною є оборонною. Це в жодному разі не є загрозою для Росії. Агресором тут є Росія", - наголосив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Одна з вимог Росії - виключити її з переліку стратегічних противників, з огляду, що у власній доктрині Путін перший і назвав НАТО своїм головним ворогом. З огляду на російські ешелони, що везуть зброю в бік Європи і України НАТО не те, що не збирається приставати на ультиматуми Кремля, а ще й переглядає свою військову готовність. Альянсівці кажуть, ухвалювали її ще 10 років тому без врахування російської загрози.

"На жаль, ми бачимо концентрацію, посилення російських військ уздовж кордону з Україною. Й, можливо, це - найнебезпечніша ситуація за останні 30 років. І я кажу не лише про Україну, але про увесь східний фланг НАТО, про балтійський регіон. Гадаю, ми маємо зробити усе, що в наших силах, аби запобігти найгіршому сценарію, який, на жаль, ми не можемо виключати", - зазначив президент Литви Гітанас Науседа.

Після отриманих від Москви письмових ультиматумів у Вашингтон одразу звернувся до своїх союзників і запевнив: ніяких сепаратних перемов із Кремлем не вів і вести не збирається. Днями ще й ухвалили проєкт оборонного бюджету. Й 300 мільйонів доларів з нього мають піти саме на допомогу українській армії. Ще 150 мільйонів планують витратити на гарантування безпеки Балтійського регіону.

"Росія виклала на стіл список своїх занепокоєнь з приводу діяльності США та НАТО. Ми збираємося показати нашу стурбованість діями Росії, яка завдає шкоди нашим інтересам та цінностям. Це основа взаємності, на якій ведеться будь-який діалог", - зазначив адник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван.

ДІАЛОГУ НЕ ВИХОДИТЬ

Та поки що діалогу не виходить. Тож що далі? Західні країни розглядають кілька варіантів дій, принаймні з наразі відомих. Приміром, обмежити конвертацію рубля у долар, євро й фунт стерлінгів.

Якщо Росія настільки ірраціонально божевільна, аби вторгнутися на територію України, то отримає надзвичайно жорсткий пакет економічних санкцій. Неминучим тоді буде й нарощування сил НАТО у дотичних регіонах", - зазначив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

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Та подібно ядерному вибуху для російської економіки буде інший радикальний крок - відключення Росії від системи SWIFT – дуже важливої й необхідної для бізнесу міжнародної мережі для здійснення платежів та обміну фінансовою інформацією. Росія є активним її користувачем. Перший крок у позбавленні росіян можливості нею користуватися уже зробив Європарламент, ухваливши абсолютною більшістю голосів відповідну резолюцію. Це звісно не обов'язкове для ЄС рішення, але заяви подібного рівня досі ще не ніколи було. І це не єдиний позитивний сигнал для України цього тижня.

"ЄС визнає ініціативу Тріо асоційованих партнерів - Грузії, Республіки Молдова та України, щодо розширення співпраці з ЄС", - це підсумок саміту Східного партнерства, де три країни заявили про те, що саме вони мають бути новою хвилею розширення Євросоюзу. І ЄС визнав таке прагнення.

ЛЯПАС "ПІВНІЧНОМУ ПОТОКУ-2" ТА САНКЦІЇ

Тим часом "Північний потік-2" отримав ляпаса звідки не чекали. Новий віце-канцлер і міністр економіки Німеччини Роберт Хабек назвав будівництво газопроводу "Північний потік – 2" геополітичною помилкою і навіть натякнув, що в разі російського нападу, труба теж не має недоторканості.

"Будь-які нові воєнні дії не можуть залишитися без серйозних наслідків. Не може бути жодних заборонених тем для роздумів", - наголосив він.

Тим часом, а Білий дім підштовхує союзників завершити розробку широкого пакета санкцій проти російських банків та енергетичних компаній, які можуть бути спільно запроваджені, якщо Кремль вторгнеться в Україну. ЄС продовжив економічні санкції проти Росії на наступні півроку. Генасамблея ООН схвалила посилену резолюцію щодо порушення прав людини у Криму. Здається, Путін зміг зробити те, що довго не вдавалося іншим лідерам Америки і Європи - відродити об'єднаний Захід.

НАТО уважно стежить за скупченням російських військ на українських кордонах | Новини світу

Нагадаємо:

Нагадаємо, що супутникові знімки зафіксували переміщення російських військ біля кордонів України упродовж 9-14 грудня. Про це йдеться в дослідженні аналітиків DFRLab, опублікованому виданням Medium.

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