“Можна буде підсмажити в 10 разів більше росіян”: експерт назвав умову для переламу на фронті

Для переламу на фронті Україні потрібен комплекс озброєнь, зокрема тактичні ракетні системи ATACMS, наповнені касетними бомбами.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю для ТСН.ua заявив військовий аналітик Іван Ступак.

“Для переламу на фронті недостатньо буде просто літаків. Звісно, вони додадуть драйву. Німецькі ракети Taurus теж додадуть. Тим більше, якщо у нас їх буде 100 штук. Це ракети, які кріпляться на літаки і вони можуть летіти до 500 км. Це, звісно, буде плюс”, — говорить аналітик.

“Щодо американських ракет ATACMS — якщо вони будуть, то буде супер, особливо, якщо вони будуть з касетними боєприпасами”, — додав він.

“Касетні боєприпаси — це снаряд, який летить і розкривається в повітрі. З нього вилітає приблизно 40 невеликих боєприпасів, вони розлітаються на відстань, як півтора футбольних поля, і все руйнують”, — зазначив Іван Ступак.

“А якщо у нас будуть касетні боєприпаси до ATACMS, то там буде один снаряд, який летить і в повітрі розкривається на 400 боєприпасів. Тобто в 10 разів більше росіян можна підсмажити цим боєприпасом. Це, звісно, теж буде плюс. Поодинці це не працює, а в комплексі — так”, — резюмував експерт.

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Нагадаємо, джерела повідомляють, що незабаром Байден прийме остаточне рішення щодо відправлення в Україну ракет великої дальності.

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