Через війну Росії в Україні загинуло понад 500 дітей, ще понад 1000 - отримали поранення. Також багато малечі отримали ще і психологічні травми, що призводять до розвитку хвороб. Аби цього не допустити, одна з громадських організації спільно з Центром дитячої кардіології влаштували безкоштовне обстеження дітей із сімей загиблих під час війни, тих, хто перебуває у полоні, або ж безвісти зниклих.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Олени Лоскун.

Діти, які постраждали через війну Росії, проходять діагностику серця

4-річний Богданчик разом із рідними минулого року евакуювався із Нової Каховки. Під час втечі їхню колону обстріляли росіяни. Уже близько року мешкають у Києві. І, зачувши вибухи, малий постійно хвилюється. А тому він теж прийшов на перевірку до медиків.

"Ми виїжджали з окупації - він трошки бачив, бо якраз був обстріл колони. Тривожність є, коли вибухи, він всім каже, що треба іти в укриття", - каже матір хлопчика Інна Павловська.

Огляд Богданчика

Удома в дитини залишився кіт, за яким хлопчик сумує. Та найбільше Богданчик думає про батька, який захищав Україну та від липня вважається зниклим безвісти.

"Інформації не надають, командири нічого не розповідають. Документи. які прийшли - нічого нового ми не дізналися", - каже Інна Павловська.

Ольга Рубець із Краматорська також прийшла, щоб перевірити стан своєї 11-річної доньки Емми. Її батько загинув у війні з окупантами і дитина й досі не може цього пережити. Жінка каже, що їй спокійніше жити, знаючи, що з донькою все добре.

Лікар-кардіолог Ігор Лебідь після огляду каже, що з сердечком Богдана все гаразд.

Чому потрібно пройти діагностику - пояснення лікарів

Медики наголошують - діти, які бачать жахіття війни, потребують особливої турботи.

"Як правило скаржаться на неприємне відчуття з боку серця, це може бути підвищений тиск, це може бути знижений тиск. Це, як правило, типово для стресової ситуації, різні види аритмії. Це може бути нормальна реакція на стрес, але іноді вона переходить в патологічні зміни", - каже лікар-кардіолог Центру дитячої кардіології та кардіохірургії Ігор Лебідь.

Лікар-кардіолог Ігор Лебідь

Медик наголошує, що головне вчасно діагностувати недугу, бо інколи вона може дати про себе знати навіть через роки.

"Ці вади, вони страшні тим, що, наприклад, з певного віку, вони дають такі ускладнення, які не підлягають операції. Наприклад - тільки трансплантації серця або навіть трансплантації комплексу серця-легені", - каже завідувачка відділення рентгеноангіографії і ендоваскулярної хірургії Центру дитячої кардіології та кардіохірургії Юлія Кузьменко.

У Києві можна безкоштовно прийти на огляд

Аби нічого не пропустити, у Центрі дитячої кардіології та кардіохірургії разом із громадською організацією і влаштували огляди. Усе - абсолютно безкоштовно. Тут чекають, зокрема, на дітей із сімей загиблих під час війни, безвісти зниклих та тих, хто перебуває у полоні.

На огляд у Центрі чекають діток від народження і до 18 років. У разі необхідності тут ще й призначать лікування. Поки проєкт діє у Києві. Але згодом медики планують побувати і в інших регіонах.

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Нагадаємо, медикиня назвала небезпечний вірус у дітей, який з'явився через локдаун.

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