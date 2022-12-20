"Можуть готувати подвійний обстріл": експерт про ймовірну тактику ворога на свята

Одразу два експерти протягом останніх днів припустили, що напередодні новорічних свят окупанти запланували здійснити масований обстріл України.

"Найбільш вірогідний наступний залп - 25-29 грудня кількістю ракет понад 70", - повідомив на своїй сторінці в соцмережі експерт аналітичного центру "Український інститут майбутнього" Анатолій Амелін. Такий висновок він зробив, взявши до уваги середню періодичність обстрілів (11 днів) та кількість ракет, яку росіяни випускають щоразу.

"Пост про обстріли – це намагання побудувати закономірності", - повідомив в коментарі для ТСН.ua Анатолій Амелін.

Інфографіка. Обстріли України

Своєю чергою, військовий аналітик та учасник російсько-української війни Олексій Гетьман в деталях розповів про вірогідність обстрілів.

"Чи можливі масовані обстріли Києва? Все залежить від того, скільки у росіян залишилось далекобійних ракет, - каже Гетьман. - По великому рахунку, далекобійними є три види, які здатні подолати більше 1 тис. км. Це ракети повітряного базування Х-555 та Х-101, це ракети морського базування, "Калібр", інші ракети, які не є такими далекобійними".

Водночас Гетьман наводить цифри, які збігаються з тими, про які казало військове керівництво. "Балістичних ракет "Іскандер" на початок війни у росіян було 900, зараз залишилося трохи більше сотні. Ракет Х-101 та Х-555 було 444 та 500 відповідно. Зараз залишилося менше половини. Точно сказати неможливо. Ракет Х-22, а це ракети середини попереднього сторіччя, залишилася невелика кількість. Перероблених ракет С-300 у них – декілька тисяч. Рахую, до 8 тисяч".

Інтервал у два тижні

За словами Гетьмана, періодичність обстрілів України безпосередньо залежить від спроможності росіян перезаряджати озброєння.

"Чому такий інтервал між обстрілами? Для того, щоб зарядити літаки, стратегічні бомбардувальники, які мають всередині більше 100 комп’ютерів, треба декілька днів. Запускати ракети швидше вони просто не можуть. У них немає достатньої кількості літаків і логістичних можливостей", - пояснює Гетьман.

Збиваємо більше половини

Про відсоток ракет, які збиває українська ППО, Олексій Гетьман каже так: "В середньому ми збиваємо 55%. Ця цифра може бути збільшена, вона залежить від щільності нашої ППО. Росіяни запускають велику кількість ракет, не сподіваючись на те, що всі вони дотягнуть до цілі. Розраховують, що зі 100 ракет влучать 5-6. Грошей не шкодують. Але довести нас до блекауту їм не вдається, через що вони дуже лютують. Достатньо послухати їхніх блогерів, які не розуміють того, чому Росія витрачає мільйони тільки на те, щоб Україна максимум добу посиділа без світла".

Дати можливого обстрілу

Щодо дат можливого нового обстрілу думки експертів майже збігаються.

"Обстріли цивільних об’єктів вони будуть здійснювати в максимально незручний для нас час, - припускає Олексій Гетьман. - Скоріш за все, будуть намагатися це зробити на новорічні та різдвяні свята. З їхньої точки зору, це найбільш ефективний час для завдавання максимальної шкоди. Крім того, якщо вести відлік від 16 грудня (останній масований обстріл – Ред.), то так воно і виходить. Для того, щоб було влучання до десяти ракет, вони можуть зробити обстріл 200 ракетами, але для цього їм потрібно більше часу, щоб підготувати більше бомбардувальників. Можуть зробити масований обстріл протягом двох днів. Скажу дещо цинічне – якщо довго не було масованого обстрілу з боку росіян, то можна очікувати, що вони готують подвійний. Можуть обстрілювати два дні поспіль. Цілком можливо, що ця тактика буде застосована саме на різдвяні та новорічні свята".

Масовані обстріли України протягом грудня: що відомо

Вранці 16 грудня російські окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні. Внаслідок цього в багатьох населених пунктах зникло електропостачання, тепло й вода. Окрім того, відомо про двох загиблих у Кривому Розі. Ще щонайменше 12 людей зазнали поранень, серед них - троє маленьких дітей.

5 грудня Росія масовано обстріляла Україну ракетами. Українська ППО збила ракети окупантів на Полтавщині, Харківщині, Дніпропетровщині, Київщині, Черкащині, у Вінницькій та інших областях. Згодом стало відомо, що внаслідок ракетної атаки росіян було зруйновано декілька приватних будинків у Запорізькій області, не минулося без загиблих і травмованих.

В цей день без водопостачання залишилася Одеса, в «Укрзалізниці» повідомили, що внаслідок знеструмлення запізнювалися декілька потягів.

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