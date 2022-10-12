"Можуть малювати наступ на захід України": експерт розповів, чи є загроза нападу з Білорусі

Україні загрожує наступ з боку Білорусі. Адже Суровікін може захотіти спробувати перерізати постачання озброєння через захід України.

Про це в інтерв'ю ТСН.ua сказав заступник директора Центру армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь.

"Ризик наступу є. Він постійно підвищується. Група Пригожина, Кадирова і Суровікіна, якщо вони отримають карт-бланш на проведення цієї операції, то не торгуватимуться з Лукашенком. Лукашенко вміє розмовляти з Путіним, але я впевнений він не зуміє домовитись з Пригожиним чи з Кадировим. Йому скажуть - не хочеш, то ми тебе вб'ємо. І це буде не жарт. Тобто Лукашенко після того, як він підписав указ про активізацію військ Союзною держави, то на нормативно-правових документах ЗС РБ переходять під командування регіональної групи, а я думаю, що це командування здійснює Суровікін, бо в нього у розпорядженні є всі ресурси, які тільки можуть бути. А тому формально ЗС РБ формально підпорядковуються Суровікіну", - вважає Самусь.

Військовий експерт наголосив, що Суровікін намагатиметься переламати ситуацію у війні та відкрити другий фронт на північному напрямку. Ймовірно наступ може загрожувати заходу України.

"І якщо б у нього були ресурси, а на щастя, регулярна армія РФ розбита, вони зараз намагаються мобілізованими залатати дірки і вони не можуть швидко сформувати контингент у Білорусі. Вже зараз у РФ пішла друга хвиля мобілізації, потім буде третя. Вони наберуть під мільйон, але це буде не та армія. А Суровікін намагатиметься переламати ситуацію та відкрити фронт на північному напрямку. Не факт, що в них щось вийде, але можливо вони вже малюють на картах, як на заході України переріжуть якісь комунікації з поставки західної зброї. Але головне - відтягнути ЗСУ зі сходу та півдня. Бо там триває наступ української армії. Це все бачать росіяни, а тому Білорусь для них дуже актуальна", - сказав Самусь.

Експерт наголосив, що зараз незрозуміло, чию місію можна розмістити на українсько-білоруському кордоні. Щоб там були миротворці ООН - потрібне рішення Радбезу ООН, ОБСЄ - Росія може знову заблокувати. Там можна розмістити місію ЄС або НАТО, проте вони можуть від цього відмовитись. Самусь вважає, що українській владі потрібно співпрацювати з Тихановською, щоб активізуватись у Білорусі. Адже і Білорусь може бути окупованою Росією.

Роль Білорусі у війні проти України

24 лютого російські окупаційні війська пішли у наступ з території Білорусі на Київ. Також з території цієї держави Україну постійно обстрілюють ракетами.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко визнав, що його країна бере участь у війні проти України.

Також диктатор Володимир Путін і самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко домовилися про розгортання спільного регіонального угруповання військ. У Білорусі почали заявляти про нібито загрозу з боку України.

У відповідь президент Зеленський закликав на українсько-білоруському кордоні розмістити моніторингову місію.

Зараз же Білорусь постачає техніку Росії. Черговий ешелон з УРАЛами у жовтні помітили на шляху до Луганська.

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