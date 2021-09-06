Можуть отримати щеплення лише з двох підстав: Кузін розповів про умови вакцинації від COVID-19 дітей

Масово в Україні дітей наразі не щеплюють.
Головний санітарний лікар Ігор Кузін розповів, чи змінилась в Україні політика щодо вакцинації від коронавірусу дітей.
Про це він повідомив в ефірі "Сніданку з 1+1" 6 вересня.
Так, за його словами, наразі підстав переглядати політику щодо вакцинації дітей немає.
"Діти можуть отримати вакцину лише з двох підстав - це певні соціально-гуманітарні питання, якщо дитина виїжджає за кордон і потрібна вакцинація, бо це вимагає країна, куди вона їде. Інша опція - якщо дитина важкохвора, або така, що має супутні захворювання і батьки або лікар вважають, що потрібна вакцинація. У цих двох випадках діти можуть зараз вакцинуватися. В інших - ні", - пояснив Кузін.
Варто також зазначити, що головний санлікар країни розповів і про можливі привілеї для вакцинованих громадян у разі запровадження локдауну.