"Можуть почати відступ": експерт назвав два варіанти дій окупантів на Херсонському напрямку

На сьогодні у російських військ на Херсонському напрямку є лише два варіанти дій: ставати в оборону та окопуватися або ж відступити звідти через неможливість утримувати позиції.

За нинішніх умов наступ окупантів на Херсонському напрямку є малоймовірним.

Про це в ефірі ТСН.19:30 розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

"Я не думаю, що там (на Херсонському напрямку – ред.) якийсь наступ російських військ можливий за таких умов. За такої порушеної логістики мені видається це все малоймовірним", – сказав експерт.

На його думку, тактика російської армії там може зводитися до двох речей.

"По-перше, – ставати в групову оборону і банально окопуватися там, закопувати все, що можна, і готуватися до просування українських підрозділів. І друге – якщо ось така "бавовна" буде тривати і поширюватися надалі, то не виключено, що вони можуть почати звідти відступ самостійно на інші позиції. Вони просто не зможуть утримувати позиції", – пояснив Мусієнко.

Він додав, що знищення інфраструктури ворога створює більше переваг для українських сил.

Нагадаємо, після ударів ЗСУ по Антонівському та Каховському мостах російські окупанти вивозять свої сім'ї з Херсонської області.

У Криму - грандіозна "бавовна" - окупанти в шоці

Читайте також: