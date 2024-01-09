"Можуть розпочатись бунти": адвокати про ймовірне блокування зарплат через неявку до військкомату

Сьогодні, 9 січня, у Верховній Раді обговорюють один із найрезонансніших законопроєктів останнього часу – про нові методи мобілізації.

Як відомо, в ньому парламентарі запропонували обмежити права ухилянтів, пропонуючи блокувати їхні банківські рахунки та обмежуючи у праві користуванням іншим майном.

В коментарі для ТСН.ua одразу декілька адвокатів оцінили ризики того, що станеться, якщо ця норма залишиться в законопроєкті.



"Вся ця історія може призвести до того, що стягнення штрафів у подальшому заблокує державний бюджет. Вони їх стягнуть, люди оскаржать штрафи, почнеться історія зі стягнення цих коштів з ТЦК, підніметься дуже високо соціальна напруженість, можуть початися бунти. Арешт рахунків, як і заборона виїзду за кордон – невиправдані", – каже адвокат Ростислав Кравець.

На оскарження може знадобитися рік

Інший адвокат, Сергій Старенький, зауважує, що обмеження прав ухилянтів пропонується зробити шляхом внесення персональних даних осіб до Єдиного реєстру боржників.

"Відповідно, всі державні органи, банки будуть зобов’язані перевіряти, чи наявна особа в цьому реєстрі, – каже пан Старенький. – У разі наявності не зможуть здійснювати правочини стосовно такої людини. Цим законопроєктом пропонується, щоб людина вносилася до реєстру за листом керівника ТЦК. Тобто пропонується, щоб просто одна посадова особа, не суддя, на підставі тільки якихось їй зрозумілих обставин вносила людину до цього реєстру".

Як відомо, Єдиний реєстр боржників був створений для того, щоб туди вносили дані тих, щодо кого є рішення суду про те, що вони комусь щось винні і повинні виконати.

"Тобто мають борг, повинні сплатити кредит або щось інше. Перебування в реєстрі боржників обмежує цивільні права. Якщо людина внесена туди згідно із судовим рішенням, то це допускається. Суд визначив, що людина винна і має відшкодувати. А на підставі рішення військкома, який не є суддею – це свавілля, – каже Старенький. – По-друге, це серйозна підстава для зловживань, тому що внесення до реєстру боржників фактично не оскаржується у спрощеному порядку. Людині треба звертатися до адміністративного суду і доводити, що посадова особа, керівник ТЦК щось зробив неправильно. Адміністративні суди наразі працюють не швидко і десь біля року триває розгляд такої справи. Я вважаю, що законопроєкт у такій формі, як є, не пройде. Можливо, вони передбачать те, що керівник ТЦК може звернутися до суду, а суд внесе до реєстру боржників. Але ж суд здійснить контроль і перевірить, законно це чи ні. Але позбавляти коштів на існування навіть тих, хто ухиляється від мобілізації – це неправильно. Цивільні права під час воєнного стану можуть бути порушені, але не всі".

Під загрозою кредити та комунальні платежі

Ще один адвокат, який, зокрема, знається на питаннях мобілізації, Роман Сімутін, вважає норму про блокування банківських рахунків ухилянтів антиконституційною. Юрист не виключає, що обмеження в користуванні коштами призведе до проблем з оплатою кредитів і комунальних послуг. За його словами, блокування карток, а іншими словами – зарплат, вкрай негативно вплине на економіку країни.

"Це може означати те, що всі підуть у "тінь". Як на мій погляд – одразу. Це проти здорового глузду", – припускає Сімутін.

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