Можуть розвернути зброю: Жданов - про указ Путіна олігархам, щоб ті створювали ПВК і відправляли їх на війну

Все може скластись так, що російські багатії та їхні ПВК можуть розвернути зброю та повстати проти Кремля.

Про це в інтерв'ю ТСН.ua сказав військовий експерт Олег Жданов.

"Путін начебто віддав наказ олігархам створювати приватні армії. Це вже взагалі. Плюс до того суспільство може вибухнути через мобілізацію та неспроможність економіки по виробництву техніки та озброєння, які потрібні для ЗС РФ для того, щоб більш-менш активно вести цю військову кампанію", - пояснив Жданов.

Військовий експерт вважає, що олігархи навряд відправлять свої ПВК на війну в Україну.

"Я колись припускав, що добровольчі батальйони можуть стати в руках місцевих влад доволі серйозною зброєю проти Кремля та центральної влади. А вони боряться за децентралізацію, бо центр забирає дуже велику кількість податків і місцевим нема чого красти. А тут олігарх, якого притиснули санкції і він не може дістатись до свого європейського чи закордонного гаманця, повинен зі свого російського гаманця дістати гроші, найняти людей, озброїти їх та утримувати. І тут питання, а для чого? У Росії кожен олігарх має свою приватну армію і я дуже сумніваюсь, що вони зараз цю армію віддадуть Путіну, щоб вона за їхні гроші воювали в Україні. А якщо ці олігархи зустрінуться з генералами, яких можуть "пустити під ніж", через провали в Україні, то ще не факт, яке вони рішення ухвалять стосовно самого Путіна", - пояснив Олег Жданов.

Нагадаємо, розслідувач, керівник Bellingcat Христо Грозєв повідомив, що Путін наказав олігархам та держустановам створювати ПВК для "нового етапу" війни.

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