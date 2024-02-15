"Можуть щотижня": експерти попередили про нові атаки та загрози з боку Росії

У росіян з’явилась можливість наносити ракетні удари по Україні щотижня за умови того, що ці атаки будуть з використанням обмеженої кількості повітряних цілей. Під час сьогоднішньої атаки вони випустили по Україні 26 ракет.

Чому саме стільки - про це в коментарі для ТСН.ua розповіли військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко та військовий експерт Роман Світан.

"Якщо вони будуть використовувати саме такий боєкомплект, як сьогодні, 15 лютого, то у них є можливість кожного тижня або кожні півтора тижні здійснювати такі удари. Чому? Тому що ракети Х-101\Х-555\Х-55 виробляються, є виробництво. Росіяни виробляють їх приблизно 2 одиниці на добу", - каже Олександр Коваленко.

За його словами, за тиждень росіяни мають можливість виробити більше 10 таких ракет.

"Тобто за тиждень можуть виробити 14,15,16 ракет. Від останньої атаки пройшло майже 7 днів. Я не здивуюсь, якщо ці ракети були з нової партії. Але боєкомплект в нуль вони не витрачають, завжди повинно бути якесь накопичення. Зараз ми бачимо таку тенденцію: вони використовують обмежений боєкомплект, намагаються використовувати переважно ракети, які важко перехоплювати. Намагаються використовувати по тих областях, де немає відповідних засобів протидії – ЗРК "Patriot", "SAMP-T", - каже експерт.

На запитання про те, чи слід очікувати більш масованої атаки, Олександр Коваленко відповів так: "Найближчим часом росіяни не зможуть цього реалізувати. В них немає достатньої кількості авіаційної компоненти, ракет. Щоб здійснити удар, використавши 100 ракет, їм треба готуватись близько півтора місяця".

До цього Олександр Коваленко додає, що наразі у ворога достатньо немалий запас ракет "Калібр" (морського базування).

"Калібрів" у них зараз приблизно до 250 одиниць. Ці ракети були вироблені з вересня по сьогодні. Але використати "Калібри" на повну потужність вони не зможуть, вони обмежені кількістю носіїв. Тому не зможуть здійснити пуск сотні цих ракет", - резюмував експерт.

Своєю чергою, військовий експерт Роман Світан не виключає того, що росіяни все ж таки здатні здійснити масовану атаку.

"Якщо атака до 50 ракет, то вона вважається середньою. Вони її можуть готувати тиждень, тому такі удари можуть повторюватись раз на тиждень точно. Наступна може бути в районі 23 лютого. Може бути як середня атака, але не виключається і більш серйозніша – більше сотні ракет. Проведення середньої атаки не заважає підготовці до більш масованої", - каже Роман Світан.

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