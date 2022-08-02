Можуть стратити чи довічно засудити: Жданов про визнання "Азову" терористичною організацією в РФ

На жаль, Росія йде по наперед визначеному плану. Як і обіцяли, вони продовжують виконувати його.

Про це військовий експерт Олег Жданов заявив в коментарі ТСН.ua, коментуючи рішення Верховного суду Росії визнати полк "Азов" терористичною організацією.

"Що тепер? Тепер дуже погано. Якщо вони перевезуть азовців на територію Росії, вони будуть визначені терористами і їх можна страчувати. Через суд. Але ми розуміємо, який суд в Росії. У них за тероризм – це вища міра покарання - розстріл. Якщо Росія хоче приєднати цю територію до себе, то тоді також там будуть розповсюджуватися закони РФ. Я так розумію, що наші можновладці чи не в змозі вирішити це питання... Час спливає, далі буде ще важче витягнути наших хлопців", - сказав Жданов.

Він додав, що у Росії на сьогоднішній день діє мораторій на смертну кару, утім, там лунають голоси, що треба цей мораторій знімати, або зняти частково для особливо тяжких злочинів, куди вони відносять тероризм.

"ДНР" і "ЛНР" – вони невизнані ніде у світі. До смертної кари британців засудили, але місяць минув, я так розумію, що вони бояться. Тим більше, Велика Британія пригрозила діями у відповідь для РФ, а не для "ДНР", яке засудило. Якщо 11 вересня відбудеться референдум, і вони приєднають цю територію до РФ, а до цього Дума може проголосувати на зняття мораторію щодо покарання за особливо тяжкі злочини", - каже експерт.

Олег Жданов додав: "У будь-якому разі, вони не обмінюють терористів, і терористи можуть отримувати довічне ув’язнення".

Нагадаємо, Верховний суд Росії визнав полк "Азов" терористичною організацією. Судові засідання провели в закритому режимі, а сам розгляд відбувся на вимогу Генпрокуратури РФ.

Нагадаємо, російські окупанти 29 липня обстріляли колонію №120 в окупованій Оленівці Донецької області. Там загарбники утримували в полоні українських військових та цивільних. Внаслідок атаки загинули близько 40 людей, ще 130 зазнали поранень. Всю вину Росія намагалися перекласти на ЗСУ.

У полку "Азов" російський удар по Оленівці розцінюють, "як акт публічної страти". Та запевнили, що з’ясовують імена виконавців та організаторів розстрілу колонії, де перебували українські військові, здебільшого "азовці".

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