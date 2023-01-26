"Можуть вдарити одночасно і комбінувати всю зброю": аналітик про найближчу небезпеку з неба для України

Сьогоднішня атака дронами та ракетами мала ознаки комбінованого удару, який росіяни можуть застосовувати і в подальшому.

В чому його складність та небезпека – про це в коментарі для ТСН.ua розповів військовий аналітик Олексій Гетьман.

"Це умовно нова тактика, яку вони вже намагались використати. Скоріш за все, вони будуть комбінувати всю зброю, яка в них є: високоточні ракети, такі як Х-555 та Х-101, разом з цим будуть одночасно використовувати дрони, можливо, також одночасно балістичні ракети "Іскандер" та не дуже точні ракети, – каже Гетьман. – Це набагато ускладнить роботу нашої ППО. Набагато. В такому випадку дрони можуть прикривати ракети та не давати працювати нашій ППО так, як вона це вміє – 70%, 80% збиття".

На питання про суттєву різницю в швидкості дрона та ракети, Гетьман відповів так: "Синхронно вони не можуть летіти. Ракета летить швидше за дрон. Першими можуть запустити дрони, коли вони будуть над певним містом, можуть запустити ракети, які наздоженуть безпілотники".

На думку Гетьмана, кількість ракет, яка сьогодні була випущена по Україні (55, з яких 47 було збито - Ред). свідчить про те, що росіяни відмовились випускати одночасну занадто велику їх кількість.

"Вони планують змінити тактику, щоб досягати мети, яку вони перед собою ставлять. Якщо не виходить одним чином, то намагаються удосконалити. Ми теж удосконалюємось", – резюмував аналітик.

Масована атака 26 січня: що відомо

Росія вранці 26 січня влаштувала новий масований ракетний обстріл України, випустивши по ній 55 ракет. Силам ППО вдалося збити 47 із них.

Ворожі ракети влучили як в об'єкти критичної енергетичної інфраструктури, так і в цивільні об’єкти. Зокрема, влучання зафіксовані на Одещині та Вінниччині. В Україні були запровадженні екстрені відключення світла, проте, як повідомив прем’єр Денис Шмигаль, пошкодження енергетичної інфраструктури некритичні.

Додамо, що в одному з районів Києва впала частина збитої російської ракети, внаслідок чого загинув 55-річний чоловік. Ще двоє осіб постраждали.

За даними ДСНС, внаслідок масованого ракетного обстрілу України 26 січня загинули щонайменше 11 людей, щодо постраждалих від дій ворога, то таких зафіксовано також 11.

Обстріли регіонів на 26 січня: росіяни атакували Україну "Шахедами" та крилатими ракетами

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