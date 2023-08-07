"Можуть воювати під прикриттям жаб": ЗСУ використовують диво-каяки для специфічних завдань (відео)

Українські військові активно використовують бойові каяки, які долучають до виконання специфічних завдань на війні. Як саме вони допомагають нашим захисникам на полі бою дізнавався кореспондент ТСН Сергій Моргун.

Як працює каяк?

За безшумність та спритність бійці назвали каяк полозом. Він спроектований з нуля на запит наших військових. Має три моделі: одномісну, двомісну та тримісну. Саме ця найбільш універсальна. Вона поділена на 5 відсіків, закриті один від одного - у випадку якщо один з них буде пошкоджений, каяк залишатиметься на плаву і витримуватиме навантаження навіть у 500 кілограмів.

"Можна його хоч і розрізати і він буде плавати, а потім знову склеїти його. Це фантастика, прострелив його, дирки зашпаклював і далі катаєшся", - каже військовий.

Для ремонту і справді достатньо 5 хвилин, газової горілки, і спеціального зварювального дроту, каже розробник. Під час тестування, каяки навіть прострілювали.

Українські військові активно використовують бойові каяки, які долучають до виконання специфічних завдань

"Цей матеріал термопластичний, він не тріскається, не вгинається. Отвір від кулі зменшується майже в два рази", - йдеться у повідомленні.



Якщо без маркування, то матеріал характеризують як поліетилен високої щільності і низького тиску.



"Це унікальний матеріал, який зараз використовується у світі на військових човнах і робочих човнах. Він не боїться ні бетонних ударів, ні каміння, ні дерева. Він використовується і служить більше 50 років. Він не обростає, його не треба малювати та готувати до сезону", - йдеться у сюжеті.

Крім надійності та міцності, велику увагу приділяли стійкості каяку та обтічності - для швидкості ходу.

Українські військові активно використовують бойові каяки, які долучають до виконання специфічних завдань

"На воді не буває тиші, будь-який сплеск чути. Але на відміну від руху на бензиновому моторі чи катері - це досить тиха річ. Під прикриттям жаб можна перебиратися", - розповідає військовий.

Каяк залучають до бойових операцій

Випробування завжди проводять бійці Збройних Сил України. Вони вказують розробникам на недоліки, які згодом буде виправлено. Від тоді як ці каяки спроектовано, і вже успішно залучено до бойових операцій на Херсонщині та Харківщині - минув лише рік.

На Куп'янському напрямку, минулої осені він допоміг зробити переправу, зокрема, висадив передню групу розвідників, вони там закріпилися, потім пішла інша група.



Вогневу підтримку у таких операціях забезпечує встановлений на каяці український гранатомет УАГ-40, з прицільною стрільбою до півтора кілометри і з покращеною системою погашення віддачі, а ще вагою всього 18 кілограмів.

каяк



Скільки таких каяків нині на озброєнні армії військові не розголошують, як і їхню вартість. Вона залежить від багатьох обставин, зокрема моделі, комплектації, та наявності мотору. Адже, крім весел, каяки оснащені безшумною електротягою. Лише одна батарея може працювати понад 12 годин.

Під прикриттям жаб може воювати: військовим дістались бойові диво-каяки

Раніше ТСН.ua повідомляв, що українську самохідну гаубицю "Богдана" уже взяли на озброєння ЗСУ. Саме ця САУ брала участь у звільненні острова Зміїний.

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