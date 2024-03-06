Можуть знищувати не тільки морські цілі: що відомо про унікальні дрони від СБУ (фото, відео)

Звільнення Чорного моря від російського флоту триватиме до його повного знищення. Саме для цього Служба безпеки спускає на воду нову серію морських безпілотників. Для того, щоб побудувати ще 35 надводних дронів Sea Baby, команда UNITED24 разом із волонтерами та фінансовими установами за півтори доби зібрала понад 320 мільйонів гривень.

Що відомо про новий надводний дрон

Кореспонденти ТСН стали свідками того, як конструктори СБУ вже тестують на воді перший "народний" дрон.

На сірий борт безпілотного катера наносять назву героїчного міста, яке окупанти перетворили на руїни - "Авдіївка". Відтепер це не просто морський камікадзе проекту Sea Baby. Надводний дрон отримує власне ім’я, як і будь-який бойовий корабель.

Андрій Цаплієнко і "Авдіївка"

"Це перший дрон, який був побудований СБУ за сприяння і в рамках фінансування UNITED24", - каже бригадний генерал, військова контррозвідка СБУ "Хантер"

Втім, церемонія пройшла стримано. Обійшлось без пляшки шампанського, яку традиційно в таких випадках розбивають об ніс.

Який вигляд має новий дрон "Авдіївка"

"Так, на воді, зблизька, виглядає революція у військово-морській справі. "Авдіївка", перший з 35 тих самих дронів СБУ, гроші на які збирав, можна сказати, весь український народ. Швидкісний, маневрений, малопомітний і, головне, далекобійний. Він може доправити вибухове привітання росіянам вагою близько тони на відстань більше тисячі кілометрів. Це означає, що помста від Авдіївки їм неодмінно буде", - каже кореспондент ТСН Андрій Цаплієнко.

Морський дрон

Що відомо про технічні характеристики дрона

"Авдіївці" є чим здивувати ворога. Якщо придивитися, характерні обриси "Морського малюка" змінилися, а ходові якості покращилися. Ударний катер легко набирає швидкість до 90 кілометрів на годину і несподівано входить у віраж. Але головна несподіванка – це вже не просто одноразовий дрон-камікадзе з місією "в один кінець".

"Це вже наступна генерація цих дронів. Це не звичайний дрон-камікадзе, що його задача дійти в якусь точку і прорватися через захист якогось певного об'єкту і його вразити, ні. Він сам уражає об'єкти бортовим озброєнням, яке є на ньому, і допомагає іншим, більш дешевим дронам-камікадзе завершувати ці місії", - каже "Хантер".

Тактика ройової атаки, помножена на модульну конструкцію кожного елементу рою, - саме в такий спосіб СБУ вже знешкодила кілька російських кораблів.

Морський дрон

Дрони можуть знищувати не лише морські цілі

Десять центнерів вибухівки всередині сірого корпусу можна замінити на інше озброєння. Яке саме, в Службі не анонсують. Лише стверджують, що планують знищувати не лише морські цілі.

"Завдання саме таких дронів досягти військових об'єктів в Чорному морі, які знаходяться недалеко від берегової лінії. Системи їхньої протиповітряної оборони. І багато чого іншого, про що я не можу розповідати, але ви про це, сподіваюсь, дуже швидко дізнаєтесь", - каже "Хантер".

Завдяки українським надводним безпілотникам вдалось витіснити російські кораблі із західної частини Чорного моря. Але до остаточної перемоги в морській битві ще далеко.

"Остаточно, це коли останній корабель піде на дно або буде порізаний на металолом. Наступні кроки це усунення загрози російського флоту повністю "в ноль". Коли ми зможемо досягти всіх їх кораблів. Всіх їх засобів ураження", - наголошує "Хантер".

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Нагадаємо, саме за допомогою морських дронів СБУ підірвала Кримський міст і вразила в цілому 11 російських військових кораблів.

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