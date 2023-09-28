Можуть зрости утричі: якими будуть нові тарифи на газ та елетроенергію для українців

Такі ж умови, які озвучили у США щодо "лібералізації тарифів", прописані у меморандумі із МВФ.

Тарифи на газ та елетроенергію в Україні зростуть. Підвищення цін можливе під час наступного опалювального сезону.

Про це йдеться у сюжеті на ютуб-каналі ТСН.

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Тим часом голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко впевнений, що тарифи зростуть у короткостроковій перспективі. За його припущеннями, термін реалізації завдань по тарифам, визначений США, 12 місяців.

Наскільки можуть зрости ціни на компослуги

За прогнозом Попенка,

зростання тарифів на електроенергію буде до 5-6 грн до кінця 2024 року.

до кінця тарифи на газ зростуть до рівня 11-13 грн, можливо, в 2 етапи до 15 грн.

можливо, в 2 етапи до тарифи на тепло та гарячу воду без компенсацій від державного та місцевого бюджетів зростуть на 30-50% в залежності від регіону.

Підвищення тарифів прописано у меморандумі із МВФ

Директор економічного дискусійного клубу Олег Пендзин зазначив, що такі ж умови, які озвучили у США щодо "лібералізації тарифів на газ та електроенергію", прописані у меморандумі між МВФ та Україною.

Експерт підкреслив, ці умови не нові, але жодна політична сила ніколи не знайшла на зміну тарифів, щоб не втрачати рейтинг. Якщо тарифи на компослуги не віддати на волю ринку, то ціни можуть зрости утричі, вважає він.

"Ми реально обирами із обіцяних нам коштів хіба десь половину. Тому що, коли починався будь-який перегляд програми щодо надання наступного траншу, ми впиралися у пункти, які Україна не може виконати. Так, у цій ситуація ця вимога не є несподіваною. Влада просто відмахувалася від цього пункту. Не виконати його не можна. Єдине, що із нашими партнерами може бути погоджений поетапний вихід до подібної цифри", - пояснив Пендзин.

У Мінсоці готові підвищувати тарифи

У Міністерстві соціальної політики заявили про готовність впровадити рекомендацію США щодо підвищення тарифів на газ та елетроенергію. За її словами, зростання цін влада спробує сбалансувати субсидіями. Для цього у бюджеті відклали 50 млрд.

"Ми до цього готові. Ми вже розробили цифровий режим. Це дозволить нам в автоматичному режимі тим, хто має право на субсидію, повідомити про це проактивно. У бюджеті на 2024 рік передбачили 50 млрд грн на субсидії", - міністерка соцполітики Оксана Жолнович.

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Чи зростуть ціни цього року

У Кабінеті міністрів пообіцяли, що ціни на газ, електроенергію та гарячу воду до кінця цього року не будуть піднімати.

Нагадаємо, від початку війни в Україні діє мораторій на підвищення цін на тарифи.

Також заспокоїли українців у НАК "Нафтогаз". Компанія, яка постачає "блакитне паливо" для 98% споживачам, запевнила, що не збирається підвищувати ціни на газ до кінця опалювального сезону.

Нагадаємо, США надіслали на адресу Координаційної платформи донорів лист із переліком реформ, які повинна зробити Україна. Серед них - впровадити програму лібералізації тарифів на природний газ та електроенергію.

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