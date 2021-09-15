"Мозковий штурм": як навчитися концентруватися і не залишати важливе поза увагою

"Мозковий штурм": як навчитися концентруватися і не залишати важливе поза увагою

ТСН розпочала новий сезон спецпроєктів із циклу сюжетів про неймовірні можливості людського мозку.

Дослідники мозку зазначають, що багатозадачність, якою полюбляють хвалитися особливо жінки, не така вже й корисна. Перемикаючись із задачі на задачу, людина часто залишає важливе поза увагою.

Про те, чим це загрожує і що таке здорова концентрація - 15 вересня йдеться у сюжеті ТСН.19:30 в рамках спецпроєкту "Мозковий штурм".

Протягом дня ми перемикаємося між різними завданнями по 300 разів. Мозок кипить і не помічає елементарного.

"Ми можемо утримувати в фокусі уваги не більше 4 об'єктів. Але якісно працювати ми можемо над однією задачею. Дзвонить телефон, а ви навіть не піднімете слухавку, бо працюєте - просто подивитеся - там хтось, що можна потім передзвонити. Щоб повернутися до вихідного стану, людині, за різними даними, треба 10-15 хвилин", - пояснює психологиня Вікторія Кравченко.

У запарі мозок нагадує метро в годину пік. Думки, як люди. Платформа забита вщент, а нові пасажири все під'їжджають. У середньому в голові пролітає 62 тисячі думок на добу. Частину з них ми навіть не встигаємо вловити.

Наскільки якісно розподіляє увагу мозок – завжди демонструє тіло. Та напрацювати увагу – можна:

Пишіть план на день – це допомагає бачити головне.

Найскладніше – завжди виконуйте першим. Поки голова свіжа.

Щогодини перемикайте кудись увагу на 5 хвилин – для перезавантаження.

Іконки соцмереж – геть з головного екрана смартфона. Чати з друзями сильно відволікають.

Інший бік медалі - надмірна зосередженість. Це називається "сліпота до змін". Саме так ми розплачуємося за свою сконцентрованість.

"Увага - це як прожектор мозку. У фокусі прожектору все світле, а навколо темне, чорне… По суті всі ніші процеси гальмуються", - пояснює експертка.

"Мозковий штурм" | Багатозадачність – чи дійсно варто хвалитися цією якістю

Чергувати інтелектуальну роботу з фізичними активностями – це простий лайфхак для розвантаження мозку.

Запам'ятайте просте правило. Якщо ви вважаєте що помилилися – почніть спочатку. Це не тільки орієнтування на місцевості. Але й орієнтування в житті і в роботі.

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