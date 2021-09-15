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"Мозковий штурм": як навчитися концентруватися і не залишати важливе поза увагою

"Мозковий штурм": як навчитися концентруватися і не залишати важливе поза увагою

pixabay.com

ТСН розпочала новий сезон спецпроєктів із циклу сюжетів про неймовірні можливості людського мозку.

Дослідники мозку зазначають, що багатозадачність, якою полюбляють хвалитися особливо жінки, не така вже й корисна. Перемикаючись із задачі на задачу, людина часто залишає важливе поза увагою.

Про те, чим це загрожує і що таке здорова концентрація - 15 вересня йдеться у сюжеті ТСН.19:30 в рамках спецпроєкту "Мозковий штурм".

Протягом дня ми перемикаємося між різними завданнями по 300 разів. Мозок кипить і не помічає елементарного. 

"Ми можемо утримувати в фокусі уваги не більше 4 об'єктів. Але якісно працювати ми можемо над однією задачею. Дзвонить телефон, а ви навіть не піднімете слухавку, бо працюєте - просто подивитеся - там хтось, що можна потім передзвонити. Щоб повернутися до вихідного стану, людині, за різними даними, треба 10-15 хвилин", - пояснює психологиня Вікторія Кравченко.

У запарі мозок нагадує метро в годину пік. Думки, як люди. Платформа забита вщент, а нові пасажири все під'їжджають. У середньому в голові пролітає 62 тисячі думок на добу. Частину з них ми навіть не встигаємо вловити.

Наскільки якісно розподіляє увагу мозок – завжди демонструє тіло. Та напрацювати увагу – можна:

  • Пишіть план на день – це допомагає бачити головне. 
  • Найскладніше – завжди виконуйте першим. Поки голова свіжа.
  • Щогодини перемикайте кудись увагу на 5 хвилин – для перезавантаження.
  • Іконки соцмереж – геть з головного екрана смартфона. Чати з друзями сильно відволікають.

Інший бік медалі - надмірна зосередженість. Це називається "сліпота до змін". Саме так ми розплачуємося за свою сконцентрованість.

"Увага - це як прожектор мозку. У фокусі прожектору все світле, а навколо темне, чорне… По суті всі ніші процеси гальмуються", - пояснює експертка.

"Мозковий штурм" | Багатозадачність – чи дійсно варто хвалитися цією якістю

"Мозковий штурм" | Багатозадачність – чи дійсно варто хвалитися цією якістю

Чергувати інтелектуальну роботу з фізичними активностями – це простий лайфхак для розвантаження мозку.

Запам'ятайте просте правило. Якщо ви вважаєте що помилилися – почніть спочатку. Це не тільки орієнтування на місцевості. Але й орієнтування в житті і в роботі.

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