"Мозковий штурм": як навчитися концентруватися і не залишати важливе поза увагою

ТСН розпочала новий сезон спецпроєктів із циклу сюжетів про неймовірні можливості людського мозку.
Дослідники мозку зазначають, що багатозадачність, якою полюбляють хвалитися особливо жінки, не така вже й корисна. Перемикаючись із задачі на задачу, людина часто залишає важливе поза увагою.
Про те, чим це загрожує і що таке здорова концентрація - 15 вересня йдеться у сюжеті ТСН.19:30 в рамках спецпроєкту "Мозковий штурм".
Протягом дня ми перемикаємося між різними завданнями по 300 разів. Мозок кипить і не помічає елементарного.
"Ми можемо утримувати в фокусі уваги не більше 4 об'єктів. Але якісно працювати ми можемо над однією задачею. Дзвонить телефон, а ви навіть не піднімете слухавку, бо працюєте - просто подивитеся - там хтось, що можна потім передзвонити. Щоб повернутися до вихідного стану, людині, за різними даними, треба 10-15 хвилин", - пояснює психологиня Вікторія Кравченко.
У запарі мозок нагадує метро в годину пік. Думки, як люди. Платформа забита вщент, а нові пасажири все під'їжджають. У середньому в голові пролітає 62 тисячі думок на добу. Частину з них ми навіть не встигаємо вловити.
Наскільки якісно розподіляє увагу мозок – завжди демонструє тіло. Та напрацювати увагу – можна:
- Пишіть план на день – це допомагає бачити головне.
- Найскладніше – завжди виконуйте першим. Поки голова свіжа.
- Щогодини перемикайте кудись увагу на 5 хвилин – для перезавантаження.
- Іконки соцмереж – геть з головного екрана смартфона. Чати з друзями сильно відволікають.
Інший бік медалі - надмірна зосередженість. Це називається "сліпота до змін". Саме так ми розплачуємося за свою сконцентрованість.
"Увага - це як прожектор мозку. У фокусі прожектору все світле, а навколо темне, чорне… По суті всі ніші процеси гальмуються", - пояснює експертка.
Чергувати інтелектуальну роботу з фізичними активностями – це простий лайфхак для розвантаження мозку.
Запам'ятайте просте правило. Якщо ви вважаєте що помилилися – почніть спочатку. Це не тільки орієнтування на місцевості. Але й орієнтування в житті і в роботі.
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