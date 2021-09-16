"Мозковий штурм": як навчитися критично мислити та вміти піддавати факти сумніву

"Мозковий штурм": як навчитися критично мислити та вміти піддавати факти сумніву

ТСН розпочала новий сезон спецпроєктів із циклу сюжетів про неймовірні можливості людського мозку.

Критичне мислення - нова якість, яку тепер вимагають працедавці. Аби бути успішним в роботі - мало просто виконувати вказівки керівництва. Уміти піддавати факти сумніву - ось обов'язкова риса топових працівників. Дослідники кажуть: розвинути її важко. Особливо тим, кого з дитинства вчили не вирізнятися.

Про цінну навичку - мислити критично - 16 вересня йдеться у сюжеті ТСН.19:30 в рамках спецпроєкту "Мозковий штурм".

Доведено, що в оточенні інших людей мозок вмикає такий собі енергоощадний режим і перекладає відповідальність на них. Але зберегти власне "Я" - можна.

"В світі немає двох однакових за структурою мізків. Що це означає? Що процес думання у кожного різний. Смаки різні. Критичне мислення - це як раз про те, що я залишаю за собою право бути незгодним", - пояснює психологиня.

Критичне мислення – це такий собі спортсмен. У нього забіг із перешкодами:

треба перестрибнути власні сумніви,

поставити правильні запитання,

знайти зв'язок між людьми і явищами,

обґрунтувати рішення доказами.

Якщо спортсмен упорається, "хакнути" ваш мозок маніпуляціями буде неможливо.

"Чим більше ми вчимося спиратися на власні думки, смаки, усвідомлення - тим більше ми здатні до критичного мислення", - говорить експертка.

Думка оточення має величезний вплив. Бути не таким, як усі - абсолютний соціальний страх.

"В мозку в цей час відбувається діалог: Подивись. Всім солодко, значить і тобі має бути солодко. Це величезний страх, що мене виженуть з печери. А далі - саблєзубий тигр. Думати не так як інші - це геніально і фантастично", - запевняє психологиня.

Украй важливо, кажуть експерти, пояснювати це дітям. Щоби з них виростали впевнені дорослі. Фахівці радять поспостерігати за собою:

ви мільйон разів перепитуєте інших, як вам учинити в тій чи іншій ситуації,

вам стає дискомфортно чи навіть фізично погано, коли при всіх запитують вашу думку.

Це означає, що на вас легко вплинути в різні моменти. Тож, за словами фахівців, необхідно більше довіряти собі і вірити в себе.

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