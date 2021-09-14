"Мозковий штурм": як подолати роздратування та гнів і скерувати емоціі в потрібне русло

"Мозковий штурм": як подолати роздратування та гнів і скерувати емоціі в потрібне русло

ТСН розпочав новий сезон спецпроєктів із циклу сюжетів про неймовірні можливості людського мозку.

Чергового скандалу в родині може не бути, попри те, що роздратування та гнів полонять мозок удвічі сильніше за добрі почуття.

Про те, як не виносити мозок ні собі, ані іншим - 14 вересня йдеться у сюжеті ТСН.19:30 в рамках спецпроєкту "Мозковий штурм".

Науково доведено: негативні емоції затуманюють мозок в рази сильніше, ніж радість. Наші емоційні сплески схожі саме на американську гірку. Страх, гнів, сум, відраза, подив, радість – шість наших базових емоцій. Їхня поява - "спалах", який триває від секунди до кількох хвилин.

Часом, наслідки нам доводиться розгрібати набагато довше. Та це геть не означає, що емоції треба придушувати.

"Якщо ми емоції не виражаємо - ми шкодимо собі. Бо ми їх ніби ковтаємо і в нас росте напруга м'язова, у нас погіршується серцево судинна система. Але, якщо ми виражаємо емоції не зовсім коректно, то це може шкодити іншим. Вибухнули, всіх кругом облаяли, їм добре, а всі кругом сидять і знімають з себе їхні негативи. Вираження емоцій має бути правильно скерованим", - зазначає психологиня Вікторія Кравченко.

Геть незадоволені потреби – перша причина емоційних гойдалок. Особливо у жінок. Але за крок до вибуху – зупинитися можна. Якщо знаєте свої відчуття.

Фахівчиня радить, якщо відчуваєте якісь фізичні відчуття в тілі: напругу, тремор, стиснення кулаків, тремтіння, серцебиття, обирати екстрену допомогу:

зробити 20 присідань;

погратися в іграшку на смартфоні;

ввімкнути заспокійливу музику;

посміхнутися - навіть імітація хорошої емоції полегшує стан.

"Емоції сильніші за розум. Це структури, які знаходяться глибше, вони утворилися раніше. Вони фактично виключають ті, що набудувалися пізніше. Оці молоді структури, які потрібні для мислення, для розмови", - пояснює психологиня.

Страх – паралізує. Думати і боятися одночасно – не можливо. Мозок в цей момент здатний тільки на три речі: бити, тікати, завмерти. Коли ви чогось страшно боїтеся – не знайдете відповіді. Це про всі життєві ситуації.

І останній лайфхак. Підступає роздратування – згадайте п'ятьох… акторів, співаків, хоч сусідів по будинку – неважливо.

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