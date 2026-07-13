ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
2210
Час на прочитання
2 хв

"Можливо, хотів похизуватися перед молодшою на 23 роки дружиною": деталі версії вбивства братів Мосейчуків

Конфлікт через гучну музику та гуркіт мотоциклів міг стати причиною жорстокої розправи над двома братами в селі Калинівка на Київщині, в організації якої підозрюють колишнього комбрига 155-ї бригади Станіслава Лучанова.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Сєров Ігор Сєров
Коментарі
Справа комбрига Лучанова: через що вбили братів у Калинівці

Справа комбрига Лучанова: через що вбили братів у Калинівці / © ТСН

Стали відомі нові подробиці про родину колишнього комбрига 155-ї бригади Станіслава Лучанова, який, за версією слідства, начебто замовив вбивство двох братів у селі Калинівка Білоцерківського району на Київщині.

Як розповіла в коментарі для ТСН.ua староста села Євгенія Павлівна, за попередньою інформацією, дружина комбрига на 23 роки молодша за нього. У соцмережах користувачі припустили, що комбриг після того, як дружина поскаржилася на поведінку братів Мосейчуків, начебто хотів похизуватися перед нею і відправив «на розмову» своїх підлеглих.

«Можливо, це так і було», — припускає староста Калинівки.

За її словами, один із вбитих братів свого часу воював, захищаючи Україну, інший перебував вдома, де доглядав за хворою мамою.

«Хлопців у селі знали тільки з гарного боку. Про Лучанових мало що відомо, вони жили у якомусь своєму світі. Конфлікт, подейкують, стався через гучну музику та гуркіт мотоциклів. Подивимось, що буде сказано в суді», — каже староста.

Все про резонансне вбивство на Київщині бійцями 155-ї бригади

Нагадаємо, у ніч проти 28 червня семеро людей увірвалися на подвір’я двох братів на Київщині та вивезли їх у невідомому напрямку.

«Вони викрали двох чоловіків — Максима М. та Романа М., мешканців села Калинівка Білоцерківського району, вивезли до Дніпропетровської області та розправилися з ними», — повідомило видання «Дзеркало тижня».

Як виявилося, до викрадення цивільних причетні військовослужбовці 155-ї окремої механізованої бригади.

Серед підозрюваних — колишній командир 155-ї бригади Станіслав Лучанов та командир батальйону Олексій Долголенко.

Після розголосу справи рідні Лучанова втекли із села.

Своєю чергою, після розголосу журналістами командир 155-ї бригади Станіслав Лучанов самовільно залишив місце служби і був оголошений у розшук. Сьогодні його затримали у Києві.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
2210
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie