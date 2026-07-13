"Можливо, хотів похизуватися перед молодшою на 23 роки дружиною": деталі версії вбивства братів Мосейчуків

Справа комбрига Лучанова: через що вбили братів у Калинівці / © ТСН

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Стали відомі нові подробиці про родину колишнього комбрига 155-ї бригади Станіслава Лучанова, який, за версією слідства, начебто замовив вбивство двох братів у селі Калинівка Білоцерківського району на Київщині.

Як розповіла в коментарі для ТСН.ua староста села Євгенія Павлівна, за попередньою інформацією, дружина комбрига на 23 роки молодша за нього. У соцмережах користувачі припустили, що комбриг після того, як дружина поскаржилася на поведінку братів Мосейчуків, начебто хотів похизуватися перед нею і відправив «на розмову» своїх підлеглих.

«Можливо, це так і було», — припускає староста Калинівки.

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За її словами, один із вбитих братів свого часу воював, захищаючи Україну, інший перебував вдома, де доглядав за хворою мамою.

«Хлопців у селі знали тільки з гарного боку. Про Лучанових мало що відомо, вони жили у якомусь своєму світі. Конфлікт, подейкують, стався через гучну музику та гуркіт мотоциклів. Подивимось, що буде сказано в суді», — каже староста.

Все про резонансне вбивство на Київщині бійцями 155-ї бригади

Нагадаємо, у ніч проти 28 червня семеро людей увірвалися на подвір’я двох братів на Київщині та вивезли їх у невідомому напрямку.

«Вони викрали двох чоловіків — Максима М. та Романа М., мешканців села Калинівка Білоцерківського району, вивезли до Дніпропетровської області та розправилися з ними», — повідомило видання «Дзеркало тижня».

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Як виявилося, до викрадення цивільних причетні військовослужбовці 155-ї окремої механізованої бригади.

Серед підозрюваних — колишній командир 155-ї бригади Станіслав Лучанов та командир батальйону Олексій Долголенко.

Після розголосу справи рідні Лучанова втекли із села.

Своєю чергою, після розголосу журналістами командир 155-ї бригади Станіслав Лучанов самовільно залишив місце служби і був оголошений у розшук. Сьогодні його затримали у Києві.

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