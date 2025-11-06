«Можливо, звернусь до Анджеліни Джолі»: мати мобілізованого волонтера шукає сина по ТЦК

Дмитро Пищиков, який супроводжував Анджеліну Джолі, розшукується рідними після інциденту з ТЦК. / © ТСН

З’явились нові подробиці про приїзд відомої голлівудської акторки Анджеліни Джолі до Херсона та Миколаєва та додаткові подробиці про загадкове зникнення волонтера Дмитра Пищикова, який був у складі її супроводження, але під час поїздки був зупинений для перевірки документів та доставлений до одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Миколаївської області.

Як розповіло в коментарі для ТСН.ua високопоставлене джерело у Херсонській владі, про приїзд акторки частина керівництва дізналась вже тоді, коли вона під’їхала до місцевого блокпосту.

«Є таке припущення, що все це організовувало МЗС. Джолі відвідала деякі медичні заклади із гуманітарною місією, але про її приїзд ми узнали, коли акторка вже під’їхала до блокпосту», — повідомив нам один з посадовців.

Фото з соцмереж / © фото з соцмереж

Анджеліна Джолі відвідала Херсон / © ТСН.ua

Також відомо, що від місцевої влади Анджеліна Джолі отримала в подарунок пам’ятний жетон із символікою Херсона.

Мобілізація волонтера, який супроводжував Анджеліну Джолі

Водночас з’явились нові подробиці про Дмитра Пищикова, якого вчора називали охоронцем Анджеліни Джолі, але виявилось, що він був у складі супроводу акторки. Незважаючи на те, що вчора не було відомостей про мобілізацію цього волонтера, сьогодні ситуація змінилася.

Як розповіли в коментарі для ТСН.ua мама Пищикова Ірина та його наречена Юлія, Дмитро є достатньо відомим волонтером, який допомагав та допомагає військовим з автівками, він безліч разів пересувався автомобільними шляхами, має свіжий висновок ВЛК і жодного разу не мав проблем із документами. Що саме сталось цього разу — для них загадка.

«Я приїхала у Миколаїв до розподільчого центру, тому як у ТЦК мені сказали, що він тут. Але Дмитра тут немає. Місцезнаходження Дмитра не відоме, його телефон вимкнений зі вчорашнього вечора», — розповіла нам Юлія Лотицька.

Та додала, що у Дмитра є свіжий висновок ВЛК, від червня цього року.

«У Дмитра є захворювання. Я хочу впевнитись у тому, що з Дмитром все нормально», — каже Юлія.

За її словами, від початку повномасштабного вторгнення Дмитро волонтерив.

«Є безліч військових, які можуть це підтвердити, він організовував купівлю автівок. Дмитро ніколи не ховався, постійно пересувався, у нього перевіряли документи. Останнім часом Дмитро з групою реабілітологів їздили на лінію фронту, щоб робити масажі військовим. Цьому є відеопідтвердження», — каже Юлія.

Резюмуючи, вона додала, що напередодні приїзду Анджеліни Джолі йому запропонували супроводжувати відому особу.

«Він не знав, про кого йдеться. Йому запропонували зустріти людину на кордоні і відвезти у пункт призначення. Він погодився», — додала Юлія.

Мати волонтера міркує, чи звертатись до Анджеліни Джолі

ТСН.ua розшукав і маму Дмитра. Її звати Ірина Пищикова. Вона не виключає, що через нинішню ситуацію, коли достеменно не відомо, де її син, вона звернеться до Анджеліни Джолі з проханням взяти на контроль ситуацію.

«Дуже дивно виглядає, що раніше він безперешкодно пересувався, з документами у нього станом на зараз все нормально. Ще вчора Дмитро писав СМС, сьогодні взагалі не відповідає. Я розумію, що є багато історій, пов’язаних із ТЦК, коли людей виносять на носилках. Це непокоїть. Можливо треба рухатись в такому порядку, коли треба, щоб зателефонували від Анджеліни Джолі? Можливо, спробуємо зробити звернення до Анджеліни Джолі», — ставить питання пані Ірина.

Вона не виключає, що може звернутися до цієї акторки та як мама переймається, щоб син хоча б був живим.

«Я починаю нервувати не просто дуже сильно, а на грані…», — каже Ірина.

Безпосередньо у Миколаївському обласному ТЦК та СП на питання ТСН.ua про те, що відомо станом на зараз про Дмитра Пищикова, якого близькі вважають загадково зниклим, відповіли коротко: «Все відбулось у рамках закону».

Ближче до вечора мати Дмитра повідомила нам, що за попередньою інформацією син перебуває у Вознесенському ТЦК.

Своєю чергою, хоч телефон Дмитра Пищикова станом на 15.00 був вимкнений, декілька годин тому на його сторінці в соцмережі з’явився допис, де було повідомлено наступне: «Я тут ще. Хоч з підвалу випустили, поки вирішується». На що один з його підписників відповів: «Братан, ти легенда».

Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, як візит Анджеліни Джолі до Херсона обернувся скандалом.