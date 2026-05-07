Можливий удар Росії по Києву після 9 травня: експерт назвав головні сценарії загроз

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко назвав сценарії загроз для України на найближчий тиждень

Росія та Кремль третю добу поспіль офіційно погрожують Україні масованим ударом — у російських пабліках публікуються згенеровані штучним інтелектом фотографії зруйнованого центру Києва, речниця російського МЗС Марія Захарова також зробила заяву про можливий масований обстріл української столиці, російський МЗС закликав іноземних дипломатів залишити Київ, а помічник російського диктатора Юрій Ушаков взагалі закликав киян евакуюватись на випадок «удара возмездия».

Своєю чергою, український військовий експерт, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко в коментарі для ТСН.ua висловив думку, що протягом всього періоду повномасштабного вторгнення Росія і так гатила по українським містам, не роблячи при цьому жодних таких заяв. Як відомо, від ударів час від часу страждали і іноземні дипломатичні представництва.

«Російські окупанти обстрілюють Україну системно, приблизно по таймінгу один масований ракетно-дроновий удар на тиждень. Це середньостатистичний показник їхніх ударів. Масований комбінований удар — це не менше 500 дронів комбінованого типу, комбінована номенклатура ракетного озброєння, до 50 та більше ракет. Останній такий удар наносився проти ночі 25 квітня. Тобто з урахуванням всіх цих тенденцій майже два тижні такі удари не наносились. У Росії є для цього боєкомплект, є можливість. Якщо з 7 на 8 травня вони не нанесуть удар, то він може бути після 9 травня. В будь-якому разі цей удар може бути нанесений», — висловлює своє бачення ситуації Коваленко.

Війну в Україні Росія продовжить масованою атакою: ймовірно, після 9 травня

«І знову повторюсь — це боєкомплект, який накопичувався по результату відсутності таких ударів протягом двох тижнів. Чи буде цей удар потужнішим, ніж 25 квітня — цілком можливо. Можливо, навіть «Орєшніком». Він — плацебо голого короля, але росіяни дуже полюбляють ним лякати. І, на жаль, у нашому суспільстві є люди, які лякаються, коли чують цю назву. Тому удар може бути у будь-якому разі. Вдаримо ми по Москві чи не вдаримо. Вдаримо ми взагалі по РФ 9 травня, по якимось військових об’єктах чи ні — немає ніякої різниці. Масований удар по Україні може відбутись. 9 травня тут ні до чого, це маніпуляція на панічних настроях, Росія любить маніпулювати. Вони, росіяни, і самі зараз панікують, але намагаються свою паніку нівелювати, замаскувати створенням панічних настроїв в Україні. Такі їхні заяви потрібні ще для того, щоб у подальшому звинувачувати українську владу, мовляв, її попереджали», — каже аналітик.

Резюмуючи, він приходить до висновку, що Росія намагається представити свій запланований удар як провину керівництва України.

«Це — інформаційно-психологічна спецоперація, яка матиме розвиток протягом декількох тижнів після можливого удару», — припускає Коваленко.

Росія попередила про ракетний удар посольства

На його думку, попередження від Росії посольствам, які розміщуються в Україні — це залякування.

«Коли вони кожного разу наносять удари по Україні та нашій столиці, вони часто попереджають? Ні! Хоча летить і аеробалістика, і «Кинджали», і дрони. У такому разі не існує небезпеки для посольств? Зараз привертають увагу, мовляв, буде щось неймовірне. Майже ядерний удар. Ніякого ядерного удару не буде. Але ця істерія демонструє рівень паніки у самому Кремлі», — впевнений Коваленко.

Зі всього цього експерт робить висновок, що зараз спостерігається такий накал пристрастей, якого не було у травні 2022, 2023, 2024, 2025.

«По-перше, у Росії — провал на фронті. У неї — відсутність можливості захистити себе від наших ударів по її тилових зонах. Росія програЄ цю війну не просто за словами аналітиків. Зараз вона не може скривати того, що вона цю війну програЄ на полі бою, в тилу, на дипломатичному рівні», — каже він.

