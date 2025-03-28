Мріють дожити до Великодня: шокувальна історія мешканців Покровська, які живуть під вибухами у підвалі

У Покровську в підвалі живе 5 людей та кіт / © ТСН

Реклама

Один із підвалів у Покровську став домом для п’ятьох людей та одного кота. Колись вони просто жили в одному місті, можливо, і не знали один одного, або просто були знайомими. А тепер називають себе родиною.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Наталії Нагорної.

Історія Дмитра

Підвал дев’ятиповерхівки. У холодному коридорі — світло від ліхтарів. І дрова на підлозі. Їх збирають на вулиці між обстрілами.

Реклама

Тут ТСН зустрічає Дмитро. Він тут наймолодший, йому 51, і він відповідає за забезпечення.

«То свої запаси були, то купуємо, то гуманітарку давали. Треба щось робити. Кожен день буржуйку топити, треба десь дрова брати. Ідеш туди, там десь дерево звалене, десь хтось виїхав. Там знайомі дзвонили, там знайомі у своїй хаті жили, виїхали, дрова залишилася. Треба йти, набирати. Хоч стріляють, хоч не стріляють, а треба все це набрати, тому що у підвалі ж холодно. Я шахтар. Я 25 років у проходці робив. На пенсії. І знову по підземеллю. Мені тут звично, можна сказати. Просто ніколи боятися», — каже чоловік.

Люди кажуть, що вони мріють дожити до Великодня. Також із ними живе домашній кіт Барсік. Він виходить гуляти, сам двері відчиняє. Колись у Барсіка була квартира. Він жив у родині Дмитра, але їхнє житло зруйнувала російська ракета. Під час вибуху хвостатий злякався і побіг у невідомому напрямку. Дмитро шукав його дві доби.

Дмитро та кіт Барсік / © ТСН

«У мене автоматично, як молитва. Де не йду, може відгукнеться, виходжу з квартири. Коли чую зверху, я нагору, а він між дев’ятим і восьмим поверхом на сходах сидить», — каже Дмитро.

Дмитро / © ТСН

Пані Валентина розповіла, як вижила під час обстрілів

Поруч з Дмитром постійно жартує пані Валентина. Вона відповідальна за воду та котики у відрі. Розказує неймовірну історію, як російській ракеті не вдалося її вполювати.

«Я живу в цьому будинку на дев’ятому поверсі. Як ракети бомбили, я вдома була, сиділа на дивані. І отак летить червона ракета, здоровенна, мимо мого вікна. І я не знаю, як воно вікно вирвало, і воно вже на мені. Я ледь вилізла з нього. І ото в чому була, ну я вже вкладалася спати. Отак і вилізла з дев’ятого поверху. Ну нічого, ні ноги не порізала, нічого не поламала. Усі, хто знайомі, кажуть, Боже, жива. Я кажу, це ж Бог зберіг. Знать, на Землі ще не все зробила», — каже Валентина.

Тоді жінці допомогли сусіди.

«У нас ще працюють люди, яким треба пам’ятник ставити. Вони привозять воду, продають. А церква, тьотя Валя туди ходить, там теж привозять воду, роздають питну», — кажуть жителі Покровська.

Галина розповіла, чому живе у підвалі і нікуди не їде

З коридору журналісти ТСН заходять до кімнати, яка перероблена в житлову. Тут відпочивають ще троє пенсіонерів. Пані Галина на двір майже не виходить, пересуватися складно. А їхати з підвалу боїться.

«Де гроші брати, щоб прожити?», — каже Галина.

Поки ТСН спілкується з людьми, стіни щонайменше тричі сильно здригаються від прильотів авіабомб, від артилерії. Але навіть в цьому голосному мороці Галина вірить, що станеться диво.

«Ну, що я знаю. Я сиджу тут, і оце бомблять, бомблять, труситься все. Ну, хай буде. Дай Бог може, може щось на краще повернеться. Можеш якось, якось договоритися», — каже пенсіонерка.

Галина, яка живе у підвалі / © ТСН

Зінаїда шукає сина, який зник

Пані Зінаїді вірити в своє персональне диво з кожним днем все складніше.

«У мене син зник. Третій місяць немає сина. Був вдома, поїхав від нас додому, поїхав від нас, вийшов з дому і нема», — каже жінка.

Її Ігорю 51 рік. Їхня собака загубився в селищі під Покровськом, і він поїхав шукати.

«Вийшов з дому, не взяв ані телефону, ані документів. У нас зник собака, він пішов шукати, і до сьогодні немає. Не п’є, не курить, спортсмен такий, добрий завжди. Людям допомагав. Не курить, пропав, не знаю де. Кожного дня плачу. З 14 січня приїхав до нас сюди, поїв», — каже жінка.

Десять років тому через ваду серця помер молодший син пані Зінаїди. Йому було 33. За кілька років після цього — її чоловік. Вони лишилися у двох, вона і старший син, якого зараз і шукає.

«Я подала у розшук, і ДНК взяли, і ніхто, нічого. Дзвоню, дзвоню, ми нічого не знаємо, там бойові дії, ми не можемо туди поїхати. Була чутка, що наче в яру мертвий лежить, в очереті. Хто каже, що це неправда», — каже Зінаїда.

Тепер вся її родина, оці раніше її незнайомі люди з підвалу. Усі речі — в торбинці біля саморобного ліжка. Документи, якийсь одяг перевдягнутися, так, все лишилось, і чоботи — все там.

«73 роки мені вже, що на старості це буду в підвалах жити. Дякую людям цим, що не кинули. Я з ними», — каже вона.

Поки ми знайомимося і говоримо, з вулиці повертається пані Валентина. Її ледве не привалило, бо з усіх боків пошкодженого будинку постійно щось загрожує впасти на голову. Але ми помічаємо, наша Валентина ходила робити макіяж.

Пані Валентина ще з порога пояснила нам такі очевидні в цьому підвалі речі. Так, війна — це важко, але ж тут можна вірити у хороше.

«І ми віримо, ми ж українці, ми — сильна нація, а не оці, от кинули, ось, суспільство. А ми — сильна нація. І все», — каже Валентина.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути по цьому посиланню відео «Я ЖИВА! Не дочекаєтесь!»: Жителі Покровська спустились жити ПІД ЗЕМЛЮ | Репортаж