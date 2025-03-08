Мрія 4-річної Мілани з Миколаєва здійснилась: неймовірна історія військового, який повернувся з полону

Українського військового вдалось звільнити з російського полону і він нарешті побачився зі своєю дружиною та донькою.

4-річна Міланка з Миколаєва виходила на мітинги з підтримки військовополонених. Востаннє вони бачилися, коли дівчинці було 13 місяців. Проте сталось справжнє диво і її батька вдалось повернути з російського полону.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Наталії Нагорної.

"29 грудня в нас була акція, тобто остання акція в 2024 році була в Миколаєві, дуже багато людей зібралось.

І ми якось так вирішили, захотіли написати на плакаті, що донька тримала плакат: "моя мрія на Новий рік - обмін тата", - згадує мати Мілани.

Міланка з батьком

Востаннє Мілана бачила тата Дениса ще 2021 року, коли він вирушав до Маріуполя. Денис та Діана на той час разом були вже чотири роки - разом навчалися на кухарів, потім Денис пішов служити. Коли донька народжувалась був на війні і дуже нервував - дружина не відповідала на телефонні дзвінки. Вони мали набутися разом з донькою після 26 лютого 2022 року - тоді у Дениса якраз закінчувався контракт. Повномасштабна війна поламала ці плани. Морський піхотинець залишився в оточеному Маріуполі. 12 квітня потрапив в полон. Спочатку його тримали в Оленівці, потім в Язьмі у Смоленській області.

Дружина та донька військового

Денис каже - триматися допомагали листи з дому, які хоч і з запізненням, але доходили. Листи давали читати, але потім забирали. Всі гуртом повернули лише одного разу - коли приїхали російські пропагандисти. Діана і Мілана не просто постійно писали йому. Вони виходили на усі акції на підтримку полонених морпіхів.

Міланка з батьками

30 грудня 2024 Денис ще й сам не знав, що нарешті їде додому.

"Нас вигрузили, наділи на голови мішки, зв'язали руки, погрузили в наступну машину", - каже Денис.

До тата Міланка з мамою приїхала теж загорнуті в прапори. Вони ще звикають до того, що їхнє бажання через майже 3 роки здійсниться.

Мілана на акції підтримки військовополонених

ТСН разом із родиною військового побувала у київському зоопарку - тут були раді влаштувати реабілітацію для сім'ї воїна, який повернувся з російського полону.

Денис вже пройшов реабілітацію і зараз повернувся додому в Миколаїв. Попереду - ще багато обіймів, яких так не вистачало ці три роки війни та полону.

Щемлива історія! 4-річна Міланка дочекалася тата з полону!

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