“Мрія українців скоро здійсниться”: Зеленський заявив про історичний день

Україна стала ще на один крок ближчою до ЄС.

Увечері 7 листопада президент України Володимир Зеленський у зверненні до народу повідомив, що сьогоднішній день стане історичним. І ось у Брюсселі зробили заяву щодо вступу України до Європейського Союзу, тепер Київ ще на один крок ближчий до ЄС.

Про це йдеться в огляді Артема Зябкіна на YouTube-каналі ТСН.ua.

З приводу найважливішого рішення Європейського союзу щодо України звернувся Зеленський також до депутатів. Саме від народних обранців залежить швидке ухвалення законів, які вимагає від України Європейський союз. Без них робити в ЄС нічого.

Історична заява президентки Єврокомісії

8 листопада у Брюсселі дали оцінку реформам в Україні. Із доленосною заявою до преси вийшла президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Не так давно вона була в Києві, де мала переконатися, що країна змінюється. І Україна не підвела. Наразі виконано 90% вимог ЄС, висунутих минулого року. Тож Єврокомісія пропонує розпочати переговори щодо вступу України.

“Основного прогресу було досягнуто в сфері конституційного правосуддя, реформі відбору Вищої ради правосуддя, антикорупційній програмі, боротьбі з відмиванням грошей, важливих заходах щодо стримування олігархів, у суспільному житті, також є новий закон про медіа та прогрес щодо національних меншин. На цій підставі ми рекомендували сьогодні, щоб Рада відкрила переговори про вступ”, - заявила фон дер Ляєн.

Окрім України, переговори про вступ почнуть і з Молдовою.

Які перешкоди залишилися

Про фактичний вступ до Євросоюзу говорити поки зарано. Бо ЄС має ще довгий список вимог до України.

Проблемою може стати і той факт, що деякі країни Євросоюзу мають “особисті порахунки” з Києвом. До прикладу, 7 листопада заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський різко висловився щодо європейських перспектив України через непорозуміння навколо Волинської трагедії.

“Я скажу нашу позицію. На мою думку, без вирішення цього питання – і багато українців це вже теж усвідомлюють – Україні годі мріяти про вступ до Європейського Союзу. Тому ми будемо абсолютно підкреслювати, що без вирішення цього питання не буде довгострокового примирення з Україною”, - сказав Яблонський.

Поляки вважають Волинську трагедією “різаниною” та звинувачують українців у геноциді. В Україні ж намагаються згладити кути і запевняють, що конфлікт між народами був обопільний, тож і відповідальність несуть обидві країни.

Наразі Варшаві дали можливість ексгумувати частину тіл загиблих поляків на Тернопільщині, утім там вимагають більшого.

“Україна має бути у ЄС”

Президент Зеленський запевняє: Україна має бути у ЄС. Вона уже пройшла великий шлях у наближенні до нього.

“Ми ж сподіваємось, що мрія всіх українців уже скоро здійсниться і Україна стане повноправним членом ЄС. За ці два воєнні роки українці продемонстрували свої цінності: любов до свободи та готовність захищати демократію. Саме це і робить нас справжніми європейцями”, - заявив український лідер.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "ПУТІНА РОЗІРВЕ! ІСТОРИЧНИЙ ДЕНЬ! Зеленський звернувся до народу з важливою новиною!"

Нагадаємо, у середу, 8 листопада, Єврокомісія (ЄК) у своєму щорічному звіті про розширення дала зелене світло для України та Молдови щодо початку офіційних переговорів про вступ до ЄС. Це друга велика сходинка на шляху до нашого членства.

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