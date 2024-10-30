Могла сидіти за столом в навушниках: що відомо про 14-річну Марію, яку вбив російський "Шахед" у Києві

У Михайлівському Золотоверхому попрощалися із 14-річною Марійкою Троянівською. Дівчинка загинула у власній кімнаті, ввечері 25 жовтня, у столиці, внаслідок влучання російського "Шахеда". Вона стала однією з понад півтисячі українських дітей, яких убили окупанти від початку повномасштабного вторгнення.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Юлії Кирієнко.

У Михайлівському Золотоверхому прощались із Марійкою Троянівською, яку вбили росіяни. Діти принесли білі квіти загиблій подрузі.

Як "Шахед" влучив у квартиру, де жила дівчинки бачила директорака ліцею, де вчилась Марія. Після вибуху пані Тетяна пішла до місця прильоту і вже там дізналась, що єдиною загибою у тій висотці була її вихованиця.

Похорон Марійки Троянівської

"Виглянула через вікно і побачила дим. Не можна було уявити, що це був фатальний вибух, який забрав життя нашої Марійки", - каже директорка ліцею "Престиж" Тетяна Гриціва.

Російський дрон влетів у житловий будинок і пошкодив декілька квартир з 17 по 21 поверх. Епіцентр влучання - помешкання на 20 поверсі. Саме в ньому жила Марійка з молодшим братом та батьками. Вона сиділа за столом біля вікна, коли "Шахед" влетів просто в її кімнату. Дівчинка могла й не чути, що дрон наближається, каже її краща подруга Поліна. Вона була останьою, з ким Марія спілкувалась того дня.

"Там одразху підвіконня і стіл і вона напевне за ним сиділа. Скоріше за все в навушниках", - каже подруга Марії Поліна Долгополова.

Марія мріяла стати бойовим медиком, каже Поліна. Піти в армію та рятувати солдатів. У школі влаштовувала навчання з тактичної медицини. Бо була старостою класу і пройшла їх сама. Вона мала купу планів на майбутні канікули, якими ділилась із класною керівницею. Але яким справдитись вже не судилось.

Похорон Марії Троянівської

Біло-рожеві троянди на закритій труні і вінки з живих квітів з написом від родичів та близьких. Батькам Марійки Троянівської дивом вдалось вижити у тій пожежі. Вони просто були в іншій кімнаті, коли дрон влучив в їхню квартиру. А молодшого сина Івана вдома того дня, на щастя не було.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Прощання зі школяркою Марійкою Троянівською, яку вбив російський "Шахед"

Нагадаємо, дівчина відмовилася від поїздки з однокласниками на шкільних канікулах, бо мала багато планів на цей жовтневий тиждень, але таке рішення стало для Марії фатальним.

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