Мріє обійняти кожного: як мати захисника України півтора року готує їжу для воїнів на передовій

Українська волонтерка Зоя Осипова вже понад півтора року готує для захисників України на передовій. За це воїни називають її "мамою Зоєю". Жінка каже, що мріє після перемоги обійняти кожного захисника.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Сергія Осадчука.

Від перших днів повномасштабної війни маленька кухня перетворилася на пиріжкову. Син-прикордонник захищав Україну, а мати теж хотіла бути корисною.

"Я пекла по 10 пиріжків, по 15, 30 і чоловік мій відвозив кожного вечора на блокпости, хлопчикам і за кілька днів вони вже знали, що під’їжджає його машина і вони кажуть: наші пиріжки їдуть", - згадує волонтерка Зоя Осипова.

Коли закінчилися власні кошти на продукти, допомагали знайомі. Аж поки не почалися блекаути.

"У неї не було можливості робити це вдома, а у нас є школа, яка була закрита, там є кухня і от ми її запропонували туди піти в школу", - каже в.о міського голови Подільська Олег Албанський.

Згодом до роботи на шкільній кухні долучилися ще кілька волонтерок. Свою команду назвали "Смаколики мами Зої".

Волонтерки, які долучились до ініціативи

Тепер волонтери випікають, смажать та варять понад двадцять найменувань страв. Завжди - з любов'ю і молитвою.

"Перед тим як замісити тісто, я завжди молюся. І перед тим, як класти вироби в духовку, я завжди перехрещую. І я впевнена, що це дуже допомагає нашим хлопцям", - каже волонтерка Зоя Осипова.

Готують по півсотні кілограмів різної риби, стільки ж м’яса та сала, вертути, печиво та булочки з різними начинками. Дбають, аби бійцям було зручно і зберігати, і перекусити.

"Ми тут робим з душею і як для себе. Ти розумієш, що без нашої підтримки, без тилу їм там не витримати цього всього", - каже волонтерка Оксана Гажій.

А перед відправкою мама Зоя заходить у дитсадки. Там дітки розмальовують її імбирне печиво, пишуть листи воїнам, знімають міні-концерти та відео-побажання. А за кілька днів після відправки захисники надсилають команді мами Зої відео розпаковки посилок. Надсилають і подарунки – прапори з підписами.

"Я одразу як тільки розгорнули цей прапор пізнала почерк свого сина. Дивіться, що пише – "матінко моя, люблю тебе, твій син Андрійко", - каже Зоя Осипова.

Жінка каже за півтора року їй здається, що вона багатодітна і має десятки синів. І мріє після перемоги обійняти кожного.

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