Мрії не вмирають: роботу над відновленням літака Ан-225 таки розпочали і не за державні кошти

Над відновленням знаменитої "Мрії" таки працюють, авіаконструктори уже міркують, як відновити найбільший і найпотужніший літак у світі, працюють з документацією, кресленнями, йдеться в ТСН.

У аеропорті Лейпцига у пасажирському терміналі відкрили виставку «Світло і тінь». Головний експонат – знаменитий літак “Мрія” – різні роки, аеропорти, різні ракурси, усміхнені пілоти, а поряд світлини вже знищеного літака.

На відкритті і багаторічний командир літака Дмитро Антонов, який літав на “Мрії” 18 років, йому досі болить. На виставці він опановує себе і рівними буквами виводить у книзі відвідувачів «Мрії не вмирають!».

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Саме тут керівник держпідприємства “Антонов” говорить фразу про відновлення найбільшого літака у світі. Складнощі перекладу даються взнаки, Євген Гаврилов говорить українською, його перекладають англійською, а місцеві журналісти вже німецькою пишуть так, ніби “Мрію” вже будують. “Я всього не хочу розповідати, поки йде війна, зараз треба менше розповідати, дійсно це люди, які працюють, матеріал, який вже в роботі. Чим будемо менше про це казати, тим краще. Це буде відродження України, технічної спроможності України, це буде буде гордість нашого авіабудівного сектора”, - уточнює в.о. генерального директора ДП "АНТОНОВ” Євген Гаврилов для ТСН.

Одразу ж в авіаційній спільноті роздмухується дискусія, чи варто взагалі відбудовувати “Мрію”, адже літак коштуватиме щонайменше півмільярда доларів і в Україні є на що витратити такі суми. Антоновці ж і не сподіваються на бюджетні гроші, говорять про міжнародний інвестиційний фонд. Оновлену “Мрію” можна відбудувати усім цивілізованим світом, в якому Україна уже зайняла своє місце. “Сьогодні Україна уже більше не розглядається як щось поза межами Європи і це може бути спільним проєктом, спільним Євроатлантичним проєктом, коли наші фантастичні літаки перевозитимуть вантажі для всієї об’єднананої Європи”, - каже посол України в Німеччині.

“Агресія Росії в Україні припиниться, і ми зможемо відбудувати “Мрію”. Звісно, ми будемо підтримувати цю мрію і будемо дуже щасливі бачити її в польоті в майбутньому, як і багато разів раніше”, - каже генеральний директор аеропорту “Лейпциг-Галле” Гьотз Амельманн.

Разом ми зможемо, кажуть у Європі, а понівечена “Мрія” має залишитися лише на фото у темній кімнаті виставки.

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