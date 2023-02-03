“Мруть славно і навіть ефектно”: бійці на раритетних позиція біля Донецька знищили не один батальйон ворога

Від середини минулого грудня і, майже упродовж всього січня, рашисти пробували на ділянці гарцювати своїми танками.

Понад півтора десятки російських танків спалили українські військові на Донецькому напрямку, а ще бойові машини піхоти та щонайменше до двох батальйонів ворожої піхоти знищили. Воїни 59-ої мотопіхотної, після боїв на Херсонщині, стали на захист Донецького напрямку. Військові кажуть: інтенсивність ворожої артилерії на ділянці дещо зменшилась, натомість штурми - бронегрупами, відбуваються майже щодоби, йдеться в ТСН.

На ділянці фронту перед тимчасово загарбаним Донецьком інтенсивність ворожих артилерійських обстрілів мало чим відрізняється від ділянки навколо Бахмута чи Авдіївки. “Ворожа арта не затихла, просто зараз погодні умови, скажем так: погода не льотна. Напрямок досить активний, постійно противник пробує штурмувати наші позиції”, - каже військовослужбовець ЗСУ Максим.

Воїни припускають, що винятково через щільний туман цей день порівняно тихий - і це обопільна і неприємність, і перевага. “Як ворог не бачить нас, так і ми не бачимо ворога. Це і є поміхи. Але коли туман, ми можемо щось і зробити, коли він не бачить”, - додає військовослужбовець ЗСУ Олег.

Одні з передових українських позицій на Донецькому напрямку, які, як кажуть тутешні оборонці, не змінювались від 2015 року, тож враховуючи, що лінія фронту тепер уздовж всієї передової дуже динамічна, то ці позиції - справжній раритет. Ці бійці були поміж тих українських підрозділів, що звільняли Херсонщину, тож мають із чим порівнювати. “Виїжджає дві-три БМП з піхотою, за підтримки одного-двох танків, висаджують десант, техніка їде, а за підтримки артилерії, мінометів, піхота починає просуватися вперед”, - розповідають бійці.

Від середини минулого грудня і, майже упродовж всього січня, рашисти пробували на ділянці гарцювати своїми танками. “Мруть славно, інколи, навіть дуже ефектно це виходить. Багато спалених танків, багато спалених БМП, артилерійських систем. Ну, піхоту, за піхоту взагалі мовчу. Зараз ми її напевно і не порахуємо”, - кажуть військові.

Щонайменше, кілька батальйонів ворожої піхоти, твердять українські воїни, вже утилізували на цьому напрямку. “Вибиваємо! Вибиваємо, намагаємося, щоб вони не ворушилися, щоб далі просуватись”, - твердить військовослужбовець ЗСУ “Лютий”.

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