Мультипредметний тест: як за війни оцінюють на знання, з якими проблемами зіткнулися учасники

Останній день, аби підтвердити участь у додатковій сесії мультипредметного тесту. Під час цієї сесії пройти тестування зможуть не лишень наші випускники, які в Україні та Європі, а ще й ті, хто від війни заїхав аж до США та Канади.

В основній сесії, яка завершилася минулого тижня, участь узяло майже 190 тисяч учасників і понад 6 тисяч з них отримали максимальні 200 балів, йдеться в ТСН.

Випускниця Катя з Черкаської гімназії поглиблено вивчала математику, але після повномасштабного вторгнення Росії для неї і однокласників навчання у цих стінах затихло. Згодом поновилося в онлайн, однак учнів тепер чи не по всьому світу. Катя теж виїжджала за кордон, а потім повернулася і , навіть, потрапила на невеличкий випускний.

Каті вручили медаль і вона підтвердила свої знання й на мультитесті: українська 200, математика 200, історія України 200. «Чесно, я очікувала на важчі завдання. Готувалася, хвилювалася...». – каже дівчинка.

Мультипредметний тест - це спрощена версія традиційного ЗНО. Один тест містив завдання з трьох предметів. Математика була без задач з розгорнутими відповідями, українська без твору, а історія України - тільки за сучасний період.

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Задля безпеки мультитести проходили у різні дні. Коли саме та де - тримали в секреті. Через те, що тестування було розтягнуте у часі, учасники простежили, що завдання повторювалися.

Тим, хто писав пізніше - краще, бо їм уже переказали, що там питають - вибухнули мережі. В українському центрі оціювання якості освіти, несправедливості не бачать. «Повторювалися окремі завдання - це нормальна практика», - кажуть там.

І що цим не скористалися - демонструють результати тестування. Тих, хто склали на 200 - під кінець основної сесії не побільшало. «Багато учасників мають результати нижчі 161 бала – це говорить, що учасникам не допомагало, що вони знали певну частину завдань. Якщо сумлінно не готувалися раніше і якщо не просто бачили завдання, а вчилися з ним працювати», - певна заступниця директора українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко.

Найбільше проблем під час тестування викликали повітряні тривоги. Були випадки, коли тест доводилося переривати кілька разів. А одного дня у пункті на сході учасники просиділи в укритті понад дві години. «Навіть при задовгій повітряній тривозі. Продовжували тестування. Бо розуміли, що учасники ще мали доїхати», - кажуть у відомстві.

Результати тестування учасники бачили одразу. Усе перевіряла комп’ютерна програма і дала збій: з історії недорахувала учасникам балів. Технічну проблему оперативно виявили, усунули й учасники отримали по заслузі. Заслужені 200 отримала і Ліза. «У мене сталася помилка технічна з історії – спочатку зарахували 192 бали, а потім в офіційних результат – 200», - каже дівчинка.

У Лізи 200 не лишень з історії України, а й з української мови. Дівчина з Севєродонецька, нині окупованого російськими військами. Родина виїхала з початком повномасштабної війни, були за кордоном і повернулися до України. «У мене російськомовна родині і я теж. Але після 24 лютого почала спілкуватися виключно українською. Вважаю – що мова це культурний кордон і це позиція», - каже дитина.

В основній сесії тестування взяло участь майже 190 тисяч учасників. Набрати по двісті балів з трьох предметів вдалося майже півтисячі учасникам. А таких, у кого максимум з одного предмету - понад 6 тисяч.

Ця кількість буде рости, сьогодні останній день підтвердження участі в додатковій сесії. Вона стартує уже наступного тижня, і туди вже допускатимуть ще й українців, які через війну виїхали аж до Сполучених Штатів та Канади.

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