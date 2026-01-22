- Дата публікації
«Мурахи від цих злочинів»: шокувальні подробиці обкрадань померлих на Житомирщині
За словами дружини загиблого військового, обвинувачений патологоанатом, який обікрав тіло захисника, вже отримує по заслугах.
Днями дружина одного із загиблих українських військовослужбовців, Едуарда Рошка, який виконував бойові завдання на Курщині, Юлія Макаревич, розповіла в коментарі для ТСН.ua про те, що добігла кінця цинічна історія про зривання обручки з тіла її чоловіка у морзі в Малині на Житомирщині.
Нагадаємо, цей випадок у минулому році неабияк взбурив суспільство та набув великого розголосу. Поліція Житомирської області після отримання заяви від Юлії Макаревич відкрила кримінальне провадження та знайшла обручку Едуарда Рошка в одному з ломбардів. Виявилося, що патологоанатом зривав її з пальця загиблого воїна плоскогубцями, тому як без допомоги інструментів не впорався. Підозрюваним виявився працівник моргу. В суді було доведено його вину. Як з’ясувалось, він виявився причетним до трьох зривань прикрас з тіл померлих, які потрапляли до його патологоанатомічного закладу.
За словами пані Юлії, станом на зараз, цей патологоанатом вже відбуває покарання згідно вироку суду. Останній визнав його винним у нарузі над тілом померлого та засудив на 5 років ув’язнення.
«Мій чоловік під час служби воював на найгарячіших напрямках, був танкістом, нагороджений президентом України «Хрестом бойових заслуг». Патологоанатома Олександра Дідківського засудили на 5 років ув’язнення, стільки передбачає стаття кримінального кодексу. Я вважаю, що цього за такий злочин недостатньо, але ж ми закон не обійдемо…», — каже пані Юлія.
Її адвокат, Михайло Мудрак, в коментарі для ТСН.ua уточнив, що після вироку першої інстанції обвинувачений не погодився з таким вердиктом та подав апеляційну скаргу, але Житомирський апеляційний суд залишив цю скаргу без задоволення.
«Рішення суду набрало чинності і виконується. На суді обвинувачений пояснював свою позицію, заїзжиними, на мій погляд, фразами. Про те, що розкаюється. Але я вважаю, що якщо людина розкаюється, то в такому випадку повертає прикраси. А обручку Едуарда було знайдено в ломбарді», — каже Михайло Мудрак.
За його словами, у цій гучній справі були інші епізоди, від подробиць яких «йдуть мурахи по шкірі».
Ці подробиці детально описані у вироку Малинського районного суду Житомирської області.
Згідно даних суду, обвинувачений, працюючи на посаді молодшого медичного брата у період з 24 січня 2024 року до 10 грудня 2024 року зняв золоті прикраси з двох тіл померлих. В одному випадку це була обручка з тіла померлої жінка, в іншому — золота сережка з тіла іншої жінки. А вже 9 січня 2025 року зняв обручку з тіла загиблого танкіста Едуарда Рошка.
У вироку також йдеться про те, що чоловік однієї з жінок звертався до патологоанатома з пропозицією викупити обручку, але той заперечував факт зняття прикраси.
«Вже після направлення матеріалів провадження до суду, обвинувачений намагався вибачитись перед ним», — йдеться у вироку.
Чоловік іншої померлої жінки після того, як виявив зникнення золотої сережки почав самостійні пошуки прикраси та викупив її в ломбарді.
Про позицію обвинуваченого щодо інкримінованих йому злочинів у судовому вироку йдеться наступне: «Причини та мотиви цього пояснити не зміг. Аналогічно він поступав і в інших інкримінованих йому подіях».
В апеляційній інстанції захисник обвинуваченого прохав суд пом’якшити покарання та призначити йому іспитовий термін тривалістю 3 роки. Тобто звільнити від відбування покарання.
Апеляційний суд вирішив залишити вирок Малинського районного суд без змін та зазначив серед іншого наступне: «Доводи апеляційної скарги захисника про те, що судом безпідставно не враховано як обставину, що пом`якшує покарання, визнання вини та щире каяття обвинуваченого, колегія суддів вважає необгрунтованими, оскільки у вироку суду наведені мотиви, з яких суд дійшов висновку про відсутність щирого каяття обвинуваченого та формального визнання останнім своєї вини».
