«Мурахи від цих злочинів»: шокувальні подробиці обкрадань померлих на Житомирщині

Днями дружина одного із загиблих українських військовослужбовців, Едуарда Рошка, який виконував бойові завдання на Курщині, Юлія Макаревич, розповіла в коментарі для ТСН.ua про те, що добігла кінця цинічна історія про зривання обручки з тіла її чоловіка у морзі в Малині на Житомирщині.

Нагадаємо, цей випадок у минулому році неабияк взбурив суспільство та набув великого розголосу. Поліція Житомирської області після отримання заяви від Юлії Макаревич відкрила кримінальне провадження та знайшла обручку Едуарда Рошка в одному з ломбардів. Виявилося, що патологоанатом зривав її з пальця загиблого воїна плоскогубцями, тому як без допомоги інструментів не впорався. Підозрюваним виявився працівник моргу. В суді було доведено його вину. Як з’ясувалось, він виявився причетним до трьох зривань прикрас з тіл померлих, які потрапляли до його патологоанатомічного закладу.

За словами пані Юлії, станом на зараз, цей патологоанатом вже відбуває покарання згідно вироку суду. Останній визнав його винним у нарузі над тілом померлого та засудив на 5 років ув’язнення.

«Мій чоловік під час служби воював на найгарячіших напрямках, був танкістом, нагороджений президентом України «Хрестом бойових заслуг». Патологоанатома Олександра Дідківського засудили на 5 років ув’язнення, стільки передбачає стаття кримінального кодексу. Я вважаю, що цього за такий злочин недостатньо, але ж ми закон не обійдемо…», — каже пані Юлія.

Зірвана плоскогубцями обручка з пальця Едуарда Рошка. Фото: поліція Житомирської області

Її адвокат, Михайло Мудрак, в коментарі для ТСН.ua уточнив, що після вироку першої інстанції обвинувачений не погодився з таким вердиктом та подав апеляційну скаргу, але Житомирський апеляційний суд залишив цю скаргу без задоволення.

«Рішення суду набрало чинності і виконується. На суді обвинувачений пояснював свою позицію, заїзжиними, на мій погляд, фразами. Про те, що розкаюється. Але я вважаю, що якщо людина розкаюється, то в такому випадку повертає прикраси. А обручку Едуарда було знайдено в ломбарді», — каже Михайло Мудрак.

За його словами, у цій гучній справі були інші епізоди, від подробиць яких «йдуть мурахи по шкірі».

Ці подробиці детально описані у вироку Малинського районного суду Житомирської області.

Згідно даних суду, обвинувачений, працюючи на посаді молодшого медичного брата у період з 24 січня 2024 року до 10 грудня 2024 року зняв золоті прикраси з двох тіл померлих. В одному випадку це була обручка з тіла померлої жінка, в іншому — золота сережка з тіла іншої жінки. А вже 9 січня 2025 року зняв обручку з тіла загиблого танкіста Едуарда Рошка.

У вироку також йдеться про те, що чоловік однієї з жінок звертався до патологоанатома з пропозицією викупити обручку, але той заперечував факт зняття прикраси.

«Вже після направлення матеріалів провадження до суду, обвинувачений намагався вибачитись перед ним», — йдеться у вироку.

Чоловік іншої померлої жінки після того, як виявив зникнення золотої сережки почав самостійні пошуки прикраси та викупив її в ломбарді.

Про позицію обвинуваченого щодо інкримінованих йому злочинів у судовому вироку йдеться наступне: «Причини та мотиви цього пояснити не зміг. Аналогічно він поступав і в інших інкримінованих йому подіях».

В апеляційній інстанції захисник обвинуваченого прохав суд пом’якшити покарання та призначити йому іспитовий термін тривалістю 3 роки. Тобто звільнити від відбування покарання.

Апеляційний суд вирішив залишити вирок Малинського районного суд без змін та зазначив серед іншого наступне: «Доводи апеляційної скарги захисника про те, що судом безпідставно не враховано як обставину, що пом`якшує покарання, визнання вини та щире каяття обвинуваченого, колегія суддів вважає необгрунтованими, оскільки у вироку суду наведені мотиви, з яких суд дійшов висновку про відсутність щирого каяття обвинуваченого та формального визнання останнім своєї вини».

