Музей Сквороди відбудують: навіщо росіяни знищують пам’ятки історії

Зруйнований окупантами музей Григорія Сковороди у Харківські області обіцяють відбудувати.

Українські та іноземні меценати вже готові давати кошти на відновлення садиби, в якій прожив останні дні свого життя всесвітньо-відомий філософ. Будівлю музею вщент зруйнували росіяни, поціливши у нього ракетою.

Навіщо росіяни знищують пам’ятки історії, йдеться в ТСН.

Григорій Сковорода добрих півжиття мандрував світом і, здається, знайшов райську місцину, де прожив останні роки свого життя і помер у будиночку, який і став його музеєм. Але у травні 2022 року росіяни запустили свою крилату ракету.

Не має ні ліжка, де спав філософ, ні книжок. Дивом вцілів пам’ятник Сковороді: вогонь його не зачепив. Вдалося вберегти і найцінніші експонати: скриню Григорія Савича, його скрипки, годинник. Директорці Наталії Міцай ніби хтось нашіптував – все потрібно сховати.

"Найцініші речі ми зберегли, вони в схроні. Говорити де, ми, звичайно, не будемо. У мене увесь час була тривога, весь час", – розповідає директорка музею.

Музей Сковороди росіяни розбомбили вночі, коли в будівлі чергував син Наталії. Але він майже не постраждав: чоловік вийшов з музею на вулицю за кілька секунд до вибуху. Тепер Наталя Іванівна вважає – сина їй вберіг Сковорода. Григорія Савича знають як філософа, але його сучасники говорили про нього як про містика. Наприклад, він передбачив у Києві чуму, а ще точсно знав коли помре, в той день попрощався з усіма, посидів під улюбленим дубом, навіть викопав собі могилу і пішов спати і більше не прокинувся.

"Вони божевільні просто. Чому було влучать у музей? Тут що, стратегічний об’єкт, військовий об’єкт? Тут просто культурний заклад. Мабуть хотіли знищити нашу пам’ять, нашу культуру, взагалі знищити цю красу, цю пам’ятку", – розмірковує Наталія Міцай.

Зараз пам’ятка в жалюгідному стані – бляха з покрівлі висить на деревах, стіни ледь тримаються, не вціліла жодна кімната музею.

Стіни ще тліють, але працівники музею вже говорять, що збираються відновлювати цю будівлю.

Навіщо росіяни знищили музей Григорія Сковороди

Нагадаємо, 6 травня, о 23 годині російські окупанти обстріляли музей Григорія Сковороди. Снаряд влучив просто в дах будівлі. На території перебував 35-річний чоловік, який наглядав за музеєм, на жаль, отримав поранення. Приміщення фактично знищене. Найцінніші експонати колекції вдалося врятувати, їх перемістили заздалегідь в безпечне місце.

Президент Володимир Зеленський, коментуючи обстріл садиби Сковороди, зазначив, що проти України воює армія, яка завдає ракетних ударів по музеях. Це росіяни хочуть принести і в інші європейські країни.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко зазначив, що Сковородинівка розташована віддалено від інших селищ та об'єктів інфраструктури. Тому окупанти ціленаправлено били по музею Григорія Сковороди.