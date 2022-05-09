Музей Сквороди відбудують: навіщо росіяни знищують пам’ятки історії

Зруйнований окупантами музей Григорія Сковороди у Харківські області обіцяють відбудувати.
Українські та іноземні меценати вже готові давати кошти на відновлення садиби, в якій прожив останні дні свого життя всесвітньо-відомий філософ. Будівлю музею вщент зруйнували росіяни, поціливши у нього ракетою.
Навіщо росіяни знищують пам’ятки історії, йдеться в ТСН.
Григорій Сковорода добрих півжиття мандрував світом і, здається, знайшов райську місцину, де прожив останні роки свого життя і помер у будиночку, який і став його музеєм. Але у травні 2022 року росіяни запустили свою крилату ракету.
Не має ні ліжка, де спав філософ, ні книжок. Дивом вцілів пам’ятник Сковороді: вогонь його не зачепив. Вдалося вберегти і найцінніші експонати: скриню Григорія Савича, його скрипки, годинник. Директорці Наталії Міцай ніби хтось нашіптував – все потрібно сховати.
"Найцініші речі ми зберегли, вони в схроні. Говорити де, ми, звичайно, не будемо. У мене увесь час була тривога, весь час", – розповідає директорка музею.
Музей Сковороди росіяни розбомбили вночі, коли в будівлі чергував син Наталії. Але він майже не постраждав: чоловік вийшов з музею на вулицю за кілька секунд до вибуху. Тепер Наталя Іванівна вважає – сина їй вберіг Сковорода. Григорія Савича знають як філософа, але його сучасники говорили про нього як про містика. Наприклад, він передбачив у Києві чуму, а ще точсно знав коли помре, в той день попрощався з усіма, посидів під улюбленим дубом, навіть викопав собі могилу і пішов спати і більше не прокинувся.
"Вони божевільні просто. Чому було влучать у музей? Тут що, стратегічний об’єкт, військовий об’єкт? Тут просто культурний заклад. Мабуть хотіли знищити нашу пам’ять, нашу культуру, взагалі знищити цю красу, цю пам’ятку", – розмірковує Наталія Міцай.
Зараз пам’ятка в жалюгідному стані – бляха з покрівлі висить на деревах, стіни ледь тримаються, не вціліла жодна кімната музею.
Стіни ще тліють, але працівники музею вже говорять, що збираються відновлювати цю будівлю.
Нагадаємо, 6 травня, о 23 годині російські окупанти обстріляли музей Григорія Сковороди. Снаряд влучив просто в дах будівлі. На території перебував 35-річний чоловік, який наглядав за музеєм, на жаль, отримав поранення. Приміщення фактично знищене. Найцінніші експонати колекції вдалося врятувати, їх перемістили заздалегідь в безпечне місце.
Президент Володимир Зеленський, коментуючи обстріл садиби Сковороди, зазначив, що проти України воює армія, яка завдає ракетних ударів по музеях. Це росіяни хочуть принести і в інші європейські країни.
Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко зазначив, що Сковородинівка розташована віддалено від інших селищ та об'єктів інфраструктури. Тому окупанти ціленаправлено били по музею Григорія Сковороди.