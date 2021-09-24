Музей війни просто неба: селище Піски найбільше потерпає від обстрілів бойовиків

Найпотужніше обстрілюють Cвітлодарську дугу – по позиціях ЗСУ били з мінометів.

Попри зниження інтенсивності обстрілів з боку бойовиків на Донбасі, на фронті ніколи не буває спокійно. Докучливий вогонь з кулеметів та гранатометів не припиняється, а найпотужніше ворог обстрілює Cвітлодарську дугу – там по позиціях українських бійців знову били із мінометів. Бійці в окопах кажуть - кінця-краю війни не видно.

Про те, що зараз відбувається на передовій, йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Від обстрілу бойовиків найбільше потерпає селище Піски на Донеччині. Тут найбільше побитих стін, дірявих парканів, а з вузьких стежок краще не сходити - між покинутими хатами можна натрапити на снаряди, що не розірвалися.

Піски називають “музеєм війни” просто неба, де оновлення експозиції відбувається мало не щодня. Сюди постійно залітають міни та снаряди.

На одному із бліндажів українські бійці почепили табличку “Дім ветерана війни”. Військовий на ім’я Володимир каже, що ніколи не думав, що стане отим самим ветераном, якого запрошують на шкільні уроки.

“Знаєте, ото як першого вересня урок миру був, то запрошували ветеранів, які казали - ніколи в житті не можна повторити війни, бо війна то злочин і там убивають людей”, - нагадує він.

Боєць каже, що на таких уроках і тепер треба повторювати ті самі три слова: “Війна – це злочин”.

Його побратим Олександр розповідає про ситуацію на фронті, сидячи у спостережному пункті на викинутих кимось із місцевих мешканців табуретах. “Працюють міномети 120 калібру, періодично - 80 калібру. Інколи буває інтенсивніше, але щоб довго була тиша — такого немає", - каже він.

Бійці мало говорять про війну, надають перевагу розповідям про особисте життя. От, скажімо, Ігор – місцевий рекордсмен за кількістю дітей, їх у нього аж четверо. Найстаршій доньці уже 11, а найменшому – лише рік, але він уже говорить таке важливе для солдата слово “тато”.

У солдата Олексія у Пісках минає медовий місяць. Каже одружився нещодавно — другого вересня. Хоча й знали вони одне одного всього місяць, але війна навчила – не можна нічого відкладати на потім. Наречена це теж зрозуміла і відразу відповіла "так".

І нехай як українським бійцям хочеться до рідного дому, вони все ще потрібні тут, у розвалених, побитих, покинутих Пісках.

Новини з фронту: Cвітлодарську дугу обстрілюють найпотужніше – там ворог бив з мінометів

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