У Національній опері композитори, музиканти і публіка дякували лікарям

У Національній опері композитори, музиканти і публіка дякували лікарям

Проєкт став єднанням і солідарністю у світовій боротьбі із пандемією.

В Національній опері України, в Києві, відбулася світова прем'єра міжнародного проєкту "Музична подяка лікарям", де композитори з усього світу об'єдналися, щоби виконувати свої твори на вдячність медикам. У глядацькій залі - саме вони.

Про те, як відбувався концерт та яка головна ідея такого музичного проєкту - 16 вересня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Виконавці у поєднанні онлайн- та офлайн-форматів представили музику всіх континентів, декілька світових прем'єр українських та іноземних композиторів. У заході брали участь артисти ЮНЕСКО з різних країн.

Але, звісно, такі музичні подарунки - не просто можливість для лікарів перепочити від надскладної щоденної роботи. Це - ще одне нагадування - лікарі досі залишаються на передовій у боротьбі із COVID-19.

"Цей концерт не стане локальною подією - його зможе побачити світова аудиторія, сьогоднішній проєкт "Музична подяка лікарям" буде розміщений на медіа-платформі, і лікарі із різних куточків світу зможуть відчути, що вони потрібні", - зазначив автор проєкту артист ЮНЕСКО в ім'я миру Герман Макаренко.

Новини України: композитори з усього світу дякують медикам музикою у Національній опері в Києві

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання