МВС: Дитина, яка загинула у Броварах, отримала несумісні з життям травми

Наразі у лікарні перебувають 11 постраждалих дітей. Переважно у них всіх – опіки.
Маленька Мілана внаслідок катастрофи у Броварах отримала травми, несумісні з життям.
Про це сказав т.в.о. міністра внутрішніх справ – голова Нацполіції Ігор Клименко в ефірі загальнонаціонального телемарафону у слоті 1+1.
"Дитина, яка загинула, 2017 року народження, на жаль, отримала травми, які були несумісні з життям", – сказав Клименко.
За його словами, наразі у лікарні перебувають 11 постраждалих дітей. Переважно у них всіх – опіки.
Раніше Ігор Клименко пояснив, навіщо все керівництво МВС летіло разом.
Нагадаємо, внаслідок авіакатастрофи вертольота у Броварах загинуло 14 осіб, з них - 1 дитина. Маленька Мілана загинула разом з мамою.
Після катастрофи п'ятеро постраждалих залишаються в тяжкому стані в реанімації - це 3 дітей та 2 дорослих. Вони мають глибокі опіки.
У катастрофі також загинуло вище керівництво МВС, зокрема міністр Денис Монастирський та його заступник Євген Єнін.
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