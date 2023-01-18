МВС: Дитина, яка загинула у Броварах, отримала несумісні з життям травми

Наразі у лікарні перебувають 11 постраждалих дітей. Переважно у них всіх – опіки.

Маленька Мілана внаслідок катастрофи у Броварах отримала травми, несумісні з життям.

Про це сказав т.в.о. міністра внутрішніх справ – голова Нацполіції Ігор Клименко в ефірі загальнонаціонального телемарафону у слоті 1+1.

"Дитина, яка загинула, 2017 року народження, на жаль, отримала травми, які були несумісні з життям", – сказав Клименко.

За його словами, наразі у лікарні перебувають 11 постраждалих дітей. Переважно у них всіх – опіки.

Раніше Ігор Клименко пояснив, навіщо все керівництво МВС летіло разом.