Категорія
Ексклюзив ТСН
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

МВС: Дитина, яка загинула у Броварах, отримала несумісні з життям травми

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
Дата публікації
Перегляди
1055
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
МВС: Дитина, яка загинула у Броварах, отримала несумісні з життям травми

Фото: Іnstagram.com/annavolkova

Наразі у лікарні перебувають 11 постраждалих дітей. Переважно у них всіх – опіки.

Маленька Мілана внаслідок катастрофи у Броварах отримала травми, несумісні з життям.

Про це сказав т.в.о. міністра внутрішніх справ – голова Нацполіції Ігор Клименко в ефірі загальнонаціонального телемарафону у слоті 1+1.

"Дитина, яка загинула, 2017 року народження, на жаль, отримала травми, які були несумісні з життям", – сказав Клименко.

За його словами, наразі у лікарні перебувають 11 постраждалих дітей. Переважно у них всіх – опіки.

Раніше Ігор Клименко пояснив, навіщо все керівництво МВС летіло разом.

Нагадаємо, внаслідок авіакатастрофи вертольота у Броварах загинуло 14 осіб, з них - 1 дитина. Маленька Мілана загинула разом з мамою.

Після катастрофи п'ятеро постраждалих залишаються в тяжкому стані в реанімації - це 3 дітей та 2 дорослих. Вони мають глибокі опіки.

У катастрофі також загинуло вище керівництво МВС, зокрема міністр Денис Монастирський та його заступник Євген Єнін.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1055
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація