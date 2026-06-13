МВС та уряд готують радикальну реформу ПДР із бальною системою після трагедії в Києві: подробиці

ДТП у Києві / © Національна поліція України

Реклама

Жахлива автомобільна катастрофа на столичній Солом’янці, яка минулого тижня забрала життя чотирьох мирних пішоходів, спровокувала колосальний суспільний вибух та змусила владу екстрено повернутися до питання безпеки на українських дорогах.

Статистика шокує: щороку в Україні фіксують понад два мільйони порушень Правил дорожнього руху, а на трасах гине більше трьох тисяч громадян. Родина загиблого в цій ДТП 12-річного хлопчика Григорія офіційно звернулася до керівництва держави з вимогою негайно зупинити дорожній терор.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Олени Гущик.

Реклама

Батьки 12-річного хлопця, який загинув у страшній ДТП, зробили заяву

Рівно за тиждень після кривавої аварії на Караваєвих дачах, де некерований Mercedes на шаленій швидкості пробив бетонний відбійник та влетів прямо у підземний пішохідний перехід з людьми, батьки загиблого підлітка Григорія скликали офіційний брифінг. Вони закликали уряд та Верховну Раду негайно ухвалити закони, які змусять водіїв поважати людське життя.

«Ми хочемо, аби жодна українська родина більше ніколи в житті не стикнулася з таким страшним та невимовним болем, який тепер залишається з нами назавжди», — каже Олександра Терлецька, мати загиблого хлопчика.

Батько підлітка, військовослужбовець Олексій Глушич, переконаний — трагедія сталася через відверто слабке та недолуге законодавство, яке дозволяє хронічним порушникам роками безкарно ганяти вулицями міст. Родина вже офіційно зареєструвала широку петицію на сайті президента України, адресовану Кабміну та Верховній Раді.

Військовий вимагає:

Реклама

назавжди припинити практику, коли значне перевищення швидкості вважається дрібним і дешевим адміністративним проступком;

запровадити за смертельні аварії з великою кількістю жертв найсуворіше покарання — аж до довічного ув’язнення;

автоматично та безповоротно позбавляти водійських прав тих громадян, які порушують правила систематично.

«Ця страшна трагедія — прямий наслідок повної зневаги водія до правил дорожнього руху. А зневага з’являється виключно від того, що фінансове та кримінальне покарання в нашому законодавстві на сьогодні є просто нікчемним», — каже Олексій Глушич, батько загиблого Григорія.

Чому поліція та МВС безсилі проти «гонщиків»

Майже кожна дорожньо-транспортна пригода в Україні стається через свідоме ігнорування правил, а понад 40% від усіх аварій із жертвами — це прямий наслідок критичного перевищення швидкості. Проте чинні штрафи в країні більше схожі на символічну плату за екстремальні розваги.

«Понад 40 відсотків ДТП із постраждалими — це швидкість. І за це надзвичайно небезпечне порушення у нас на сьогодні передбачений базовий штраф на рівні всього 340 гривень. Більше того, якщо водій сплачує його у перші 10 днів, сума зменшується вдвічі — до 170 гривень. Якщо людина летить із перевищенням на понад 50 км/год, штраф становить 1700 гривень, а зі „знижкою“ в перші дні — всього 850 гривень. Абсолютно всі експерти та правоохоронці згодні, що цей вид відповідальності потребує негайного та радикального перегляду», — каже Олексій Білошицький, заступник керівника Департаменту патрульної поліції.

У Міністерстві внутрішніх справ відверто визнають, що наявних юридичних інструментів для боротьби з хронічними «гонщиками» патрульним катастрофічно не вистачає. За офіційними даними МВС, лише за останні 12 місяців в Україні зафіксовано понад 2800 водіїв, які примудрилися порушити швидкісний режим більше 50 разів кожен, проте продовжують спокійно їздити.

Реклама

Бали за порушення та штраф за кожен десяток: що готує уряд

Одразу після столичної катастрофи перша віцепрем’єр-міністерка Юлія Свириденко офіційно заявила, що уряд готує пакет жорстких санкцій. Планується суттєво посилити відповідальність за систематичні порушення ПДР, запровадити каральні заходи для регулярних ігнорувальників швидкості та кардинально модернізувати системи автоматичної та неавтоматичної фіксації у містах.

Міністр Ігор Клименко розкрив перші деталі масштабного проекту МВС, який найближчими тижнями почнуть детально обговорювати з народними депутатами та профільними експертами. Головне нововведення — повернення бальної системи покарань. Це означає, що за кожне порушення водію, окрім грошового штрафу, нараховуватимуть спеціальні штрафні бали. Якщо протягом року водій вичерпує встановлений ліміт балів — його автоматично та без суду позбавляють права керування транспортним засобом.

Також МВС пропонує відмовитися від широких кроків та нараховувати штрафи диференційовано — окремо за кожен перевищений десяток кілометрів на годину. Схожий законопроект уже намагалися розглядати у парламенті рік тому: тоді пропонувалося за перевищення на понад 20 км/год стягувати 680 гривень, а на понад 80 км/год — одразу 3400 гривень.

«Повний ідіотизм» інфраструктури та роки на ухвалення закону

У своїй петиції батько загиблого підлітка Олексій Глушич просить владу не обмежуватися лише каральними методами проти водіїв, а підійти до проблеми комплексно: змінити застарілі державні будівельні норми та модернізувати дорожню інфраструктуру під європейську стратегію «нульової смертності».

Реклама

Народний депутат від фракції «Голос» Андрій Осадчук повністю підтримує цю позицію, зазначаючи, що точкові закони не спрацюють — змінювати потрібно все, від дорожнього покриття до інфляційних коефіцієнтів у штрафах. Політик наголошує, що трагедія на Караваєвих дачах оголила ідіотизм інженерного планування радянських часів.

Проте в МВС чесно попереджають — швидко переписати закони та змінити дорожню карту країни не вдасться. Процес вимагає залучення сотень фахівців, архітекторів та внесення тисяч правок до кодексів. За словами Ігоря Клименка, на повну комплексну перебудову безпекової системи знадобляться роки, хоча перші жорсткі штрафи та камери (зараз на дорогах працює понад 300 комплексів автофіксації) почнуть діяти набагато швидше.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 20:00 З АЛЛОЮ МАЗУР! Початок вступу України в ЄС?! Крим відрізали від РФ!

Новини партнерів