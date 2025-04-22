"Ми бачимо кінець війни": військовий зробив гучну заяву про ситуацію на фронті

Олександр Карпюк / © ТСН

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Український військовий Олександр Карпюк (Серж Марко) вважає, що Україні потрібно воювати до того часу, коли російська окупаційна армія посиплеться.

Про це він сказав в інтерв’ю військовій кореспондентці ТСН Юлії Кирієнко.

«Я скажу особисто, я чекав на нього (перемир’я — ред.) у 2023, 2024, 2025. Я вже втомився на нього чекати. Треба воювати до останнього, а там вже подивимось. Тобто до останнього моменту. Їх треба бити і вони колись посиплються. Коли ви про нас кажете «до останнього солдата» — ви нас сиплете. Так, у нас є низка проблем, але ми стоїмо. І стояли б краще, якби не деякі люди зверху», — сказав він.

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Олександр Карпюк зауважив, що у Росії теж є проблеми через війну в Україні.

«У РФ є теж проблеми. Вони зараз пхають велику кількість людей під піаром «встигнути на останній потяг». Що скоро буде перемир’я і встигни отримати мільйон рублів і «убдешечку». І на літній наступ люди біжать. Але вони економічно не вистоять. Тобто в них це повинно вирішитись 2025 року. Так давайте ми також зберемось і вистоїмо цей 2025 рік. Давайте просто покажемо себе достойно, щоб це було козирем для перемовин. Не можна в останній момент піднімати руки і домовлятись на якихось умовах. Ми бачимо кінець вже», — каже він.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Ми бачимо КІНЕЦЬ ВІЙНИ – нам треба вистояти 25-й рік! Військовий в інтерв’ю ВИДАВ ПРАВДУ