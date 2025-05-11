"Ми готові далі воювати": Чмут пояснив, чому Україні не потрібне тимчасове перемир’я

Тарас Чмут / © ТСН.ua

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Україні не вигідна «заморозка» війни чи тимчасове перемир’я, на відміну від Росії.

Таку думку голова благодійного фонду «Повернись живим» Тарас Чмут висловив в інтерв’ю журналістці ТСН Наталії Нагорній.

Він допускає, що може відбутися перемир’я між Україною та Росією на якийсь часовий проміжок. Однак три дні — це не перемир’я.

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«Це так, перекурить, автомат почистить і так далі. Все, що менше 30 днів, не треба рахувати за перемир’я», — каже Тарас Чмут.

За його словами, зупинка бойових дій вигідна російській армії.

«Росіянам вигідно. Тому що мені здається, вони ближчі до того, щоб посипатися і програти. Тому вони готові на нього. А ми готові далі воювати. Як бачимо є ким і чим. Як бачимо по площах, які ми втрачаємо — ще є ким і чим. Як бачимо по співвідношенню втрат — ще є ким і чим», — каже Тарас Чмут.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЧМУТ: Перемир’я на 30 днів — пастка! Втрачаємо 50 км² на тиждень! Де будуть нові гарячі точки?

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