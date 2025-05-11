- Дата публікації
-
- Категорія
- Ексклюзив ТСН
- Кількість переглядів
- 431
- Час на прочитання
- 1 хв
"Ми готові далі воювати": Чмут пояснив, чому Україні не потрібне тимчасове перемир’я
Тарас Чмут пояснив, чому зупинка бойових дій вигідна російській армії.
Україні не вигідна «заморозка» війни чи тимчасове перемир’я, на відміну від Росії.
Таку думку голова благодійного фонду «Повернись живим» Тарас Чмут висловив в інтерв’ю журналістці ТСН Наталії Нагорній.
Він допускає, що може відбутися перемир’я між Україною та Росією на якийсь часовий проміжок. Однак три дні — це не перемир’я.
«Це так, перекурить, автомат почистить і так далі. Все, що менше 30 днів, не треба рахувати за перемир’я», — каже Тарас Чмут.
За його словами, зупинка бойових дій вигідна російській армії.
«Росіянам вигідно. Тому що мені здається, вони ближчі до того, щоб посипатися і програти. Тому вони готові на нього. А ми готові далі воювати. Як бачимо є ким і чим. Як бачимо по площах, які ми втрачаємо — ще є ким і чим. Як бачимо по співвідношенню втрат — ще є ким і чим», — каже Тарас Чмут.
На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЧМУТ: Перемир’я на 30 днів — пастка! Втрачаємо 50 км² на тиждень! Де будуть нові гарячі точки?