"Ми маємо нести спільну відповідальність": на що європейські партнери готові виділяти Україні мільйони

Марта Кос оголосила про запуск чотирьох нових програм підтримки України. Фото: facebook.com/marta.kosmarko

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На виставці-конференції ReBuild Ukraine Construction & Energy у Варшаві міжнародні партнери обговорювали нові фінансові інструменти, а українські громади шукали кошти на очисні споруди та енергонезалежні школи. ТСН.ua дізнався, які гроші пропонують Україні, чого очікують іноземні компанії і чому європейська інтеграція стає частиною економіки відновлення.

Харків облаштовує підземні освітні простори, але для їхньої роботи потрібне надійне й доступне за ціною електропостачання. Конотоп має проєкти модернізації комунальної інфраструктури та шукає фінансування, щоб перейти до будівництва. Міжнародні партнери тим часом пропонують гарантії, гранти й інвестиційні програми, покликані залучити в Україну приватний капітал.

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Війна робить це завдання складнішим. Нову інфраструктуру можуть знову пошкодити російські удари, а інвестор має оцінити, як поверне вкладені кошти. Проте відкласти відновлення до завершення бойових дій означало б залишити людей без необхідних послуг уже сьогодні. «Нам не потрібно чекати завершення війни», — сказала у Варшаві єврокомісарка з питань розширення Марта Кос.

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Що означають нові фінансові зобов’язання

У повідомленні Єврокомісії від 12 листопада було оголошено про новий пакет інвестиційних програм на 376 млн євро у вигляді гарантій ЄС і змішаного фінансування. Ці програми схвалили на засіданні керівної ради Інвестиційної рамки для України, UIF, ще 4 листопада. За оцінкою Комісії, загалом можна мобілізувати 1,4 млрд євро інвестицій. Серед напрямів — енергетика, стратегічні галузі та фінансування через інвестиційні фонди. Передбачене й посилення енергетичної програми ЄС–ЄБРР HI-BAR за додаткової підтримки Норвегії.

Окремо Єврокомісія та Міжнародна фінансова корпорація, IFC, підписали програму MSME+ Growth Catalyst для мікро-, малих і середніх підприємств. Її забезпечують 125 млн євро гарантій ЄС та 21,25 млн євро грантів. Очікуваний результат — понад 600 млн євро нових інвестицій, зокрема для бізнесів, які постраждали від війни, та підприємств, якими керують або де працюють ветерани.

Ці суми важливо розглядати відповідно до їхнього призначення. Грант — це безповоротне фінансування за визначених умов. Кредит потрібно повертати. Гарантія допомагає покрити обумовлені ризики кредитора чи інвестора. Змішане фінансування поєднує інструменти, щоб зробити проєкт можливим або доступнішим за вартістю. Для громади чи підприємства практичне питання полягає в тому, чи відповідає конкретна програма їхнім потребам. Бізнесу може бути потрібен кредит на обладнання або інвестор, який увійде в капітал. Школі чи іншому соціальному об’єкту, який не має власного комерційного доходу, потрібне інше поєднання джерел фінансування. Від цього залежать і умови відбору, і відповідальність за подальші витрати.

Так, для підготовки майбутніх інвестицій Мінекономіки підписало меморандум про приєднання шведської державної фінансової установи розвитку Swedfund до Ukraine Framework for Project Preparation.

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Окремі домовленості стосуються банківських інструментів, а на рівні громад Фундація розвитку регіонів Польщі уклала партнерські угоди із Широківською та Березнегуватською громадами Миколаївщини щодо підготовки проєктів гуманітарної допомоги та будівництва закладів освіти.

Чому допомога має бути довгостроковою

Міністр міжнародного співробітництва у сфері розвитку та зовнішньої торгівлі Швеції Бенджамін Дуса у своєму публічному виступі пов’язав підтримку України з безпекою Європи. «Фінансування потрібно збільшувати зараз, а не пізніше. Воно має бути довгостроковим і передбачуваним, а відповідальність ми всі маємо нести спільно», — заявив він.

І додав: «Підтримка України — це не лише акт солідарності, це інвестиція у нашу власну безпеку. Ціна недостатніх дій сьогодні буде значно вищою завтра».

Цей заклик прозвучав після нового рішення шведського уряду про зимову підтримку. 19 жовтня Швеція оголосила цивільний пакет на 522 млн шведських крон . Зокрема, 271 млн крон передбачено на енергетичну допомогу через Програму розвитку ООН, а 60 млн — на відновлення транспортної інфраструктури через Ukraine Transport Support Fund. Інші складові стосуються гуманітарних потреб, охорони здоров’я та цивільної кібербезпеки.

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В аргументі щодо передбачуваності фінансування є практичний економічний зміст. Ремонт зруйнованого об’єкта, закупівля обладнання і спорудження нової інфраструктури мають різні строки. Якщо кошти надходять непередбачувано, складніше замовляти техніку, планувати роботи й узгоджувати участь кількох партнерів. Багаторічна програма дає змогу будувати таку послідовність заздалегідь.

Шведський міністр також говорив про значення транспорту й логістики для українського експорту. Відновлення залізниці та прикордонної інфраструктури він розглядав як умову економічної стійкості. Підприємство потребує не лише виробничих потужностей: воно має отримати сировину, доставити товар і зберегти доступ до покупця.

Водночас Дуса закликав поєднувати державну підтримку з участю приватних компаній і банків. За даними уряду Швеції, її павільйон об’єднав 50 учасників із приватного та публічного секторів — найбільше за час участі країни у виставці.

Про допомогу перед зимою повідомили й інші партнери. 27 жовтня Норвегія оголосила про 500 млн норвезьких крон енергетичної підтримки через Фонд підтримки енергетики України. За урядовим повідомленням, кошти мають бути спрямовані в листопаді–грудні на потреби пошкодженої енергосистеми. Окремо 6 листопада Осло оголосило ще 500 млн крон через Світовий банк на підтримку цивільних державних видатків на початку 2027 року, зокрема виплат зарплат, пенсій та соціальної допомоги.

Польща, яка приймала ReBuild Ukraine, 6 листопада заявила про додаткові 8 млн злотих для Енергетичного Співтовариства на закупівлю генераторів для України.

Яких умов очікують інвестори

На енергетичній панелі конференції Energy in Action Річлав Менса, який обіймає посаду заступника торговельного комісара Його Величності у Східній Європі та Центральній Азії, пояснив, що британські компанії хочуть бачити передбачуване регулювання та проєкти, придатні для фінансування. «Бізнес цінує передбачуваність, і вона надзвичайно важлива», — сказав він.

П’єр Хайльбронн (зліва) та Річлав Менса (зправа) на панелі Energy in Action. Фото: rebuildukraine.in.ua

За його словами, компаніям складно оцінити ризик майбутньої зміни регуляторних правил. Поряд із воєнною загрозою це ще одна невизначеність, яка впливає на рішення про вкладення коштів.

Менса вжив поняття bankable projects — проєкти, які можуть отримати банківське фінансування. Для читача це означає просту річ: приваблива ідея має бути підкріплена умовами, за яких кредитор може оцінити повернення грошей. В енергетиці важливо, хто купуватиме вироблену електроенергію, як формуватиметься дохід і чи готова інфраструктура для роботи об’єкта.

Британський посадовець окремо згадав покупців продукції, а також визначеність щодо тарифів. Будівництво електростанції потребує значних початкових вкладень, які повертаються протягом тривалого часу. Якщо правила продажу електроенергії та розрахунків непередбачувані, інвестору складніше оцінити весь цей період.

Показовим прикладом Менса назвав британський досвід Contracts for Difference — контрактів на різницю, які захищають виробників електроенергії від коливань оптових цін і роблять їхні доходи передбачуванішими. Коли ринкова ціна нижча за погоджену контрактну, виробник отримує доплату, а коли вища — повертає різницю. У своєму виступі він запропонував розглядати цей досвід як один із можливих орієнтирів для України.

Водночас британська підтримка охоплює й безпосередні потреби цієї зими. В урядовій довідці, оновленій 6 листопада, зазначено 34 млн фунтів стерлінгів гуманітарної допомоги на збереження опалення та водопостачання, оголошених 8 жовтня, а також 17 млн фунтів на ремонт Чорнобильської АЕС, оголошених 15 жовтня. У спільній заяві за підсумками українсько-британського стратегічного діалогу, оприлюдненій 13 листопада, сторони знову визначили пріоритетами протиповітряну оборону, енергетичну стійкість і захист критичної інфраструктури.

Ще одна думка Менси стосувалася того, що нова генерація має розвиватися разом із передачею, розподілом та накопиченням електроенергії. Кожна з цих ланок впливає на те, чи зможе вироблена електрика дійти до споживача.

Це суттєво змінює погляд на потреби відбудови. Встановлену потужність можна порахувати в мегаватах, але сама ця цифра не пояснює, наскільки надійно працюватиме система. Потрібно врахувати мережі, можливості приєднання, керування виробництвом і споживанням, а також резервні рішення. Вибір конкретної технології має відповідати цим умовам.

«Я спілкуюся з багатьма британськими компаніями, зокрема Rolls-Royce. І одна з речей, які вони мені кажуть, особливо щодо їхньої технології малих модульних реакторів, — країни мають бути готові й мати належні ланцюги постачання, щоб компанії могли допомогти із цією технологією», — зазначив Менса, наводячи приклад вимог до підготовки.

Мова про проєкт компактної атомної електростанції Rolls-Royce SMR, яку планують збирати з модулів. За даними розробника, близько 90% станції мають виготовляти й випробовувати на заводах, після чого доставляти на майданчик для монтажу. Проєктна електрична потужність становить до 470 МВт. За оцінкою компанії, цього достатньо для забезпечення електроенергією близько мільйона домогосподарств; розрахунковий строк роботи — 60 років.

Колишній спеціальний посланник президента Франції з питань допомоги та відбудови України, ексвіцепрезидент ЄБРР П’єр Хайльбронн запропонував оцінювати й український внесок у європейську енергетику.

Він згадав значення атомної генерації, газовидобутку й газосховищ, а також розвиток відновлюваної енергетики. Його аргумент полягав у тому, що інтеграція України до європейського економічного простору має допомогти реалізувати цей потенціал.

Проте він прямо назвав і проблеми, від яких залежить інвестиційна привабливість. Серед них — заборгованість за розрахунками, регулювання, яке стимулює інвестиції, незалежний нагляд за ринком та більше можливостей для приватного сектору.

Понад 50 французьких компаній зібралися у Варшаві. Фото: Ольги Консевич

Великі програми і потреби громад

На рівні міста відбудова починається із задоволення конкретних базових потреб. Потрібно очистити стічну воду, забезпечити роботу лікарні або дати школі електроенергію під час відключень. Для таких завдань необхідні програми, які вміють працювати саме з муніципальною інфраструктурою.

Прикладом є підхід Французького агентства розвитку, AFD. Агентство називає місцеву владу основним напрямом своєї роботи: водопостачання й водовідведення, міський транспорт, охорона здоров’я та комунальні об’єкти. AFD також повідомляє про 83 млн євро грантів ЄС для українських муніципалітетів через програму MISTO.

Серед останніх французьких рішень — зобов’язання щодо відновлення захисної арки Чорнобильської АЕС. За повідомленням Генеральної дирекції казначейства Франції від 13 листопада, на донорській конференції в Парижі 9 листопада Франція оголосила, що доводить свій загальний внесок до 40 млн євро .

Але у рамках локальних проєктів, громади потребують не лише донора. Іноді спочатку необхідно підготувати технічне рішення та документацію, а в іншому випадку проєкт уже готовий, але бракує коштів на виконання. Для цих ситуацій можуть знадобитися різні партнери.

На Марафоні громад міський голова Конотопа Артем Семеніхін говорив про підготовлені проєкти полігона відходів та очисних споруд. За його словами, документацію розробляли відповідно до європейських вимог, а до підготовки проєкту очисних споруд залучали європейських експертів.

«У нас цей проєкт готовий. Фактично, зараз можна вже оголошувати тендер, якщо буде фінансування, і починати будівництво», — сказав він про проєкт полігона. Семеніхін також розповів, що донори частково допомагають купувати окремі елементи комплексу очищення стічних вод.

Чому безпечній школі потрібна власна енергетика

У Харкові залежність між інфраструктурою та повсякденним життям особливо відчутна. Радниця міського голови Тетяна Столяренко представила на Марафоні громад проєкт альтернативного енергозабезпечення підземних освітніх просторів.

За її словами, у місті вже понад 20 тисяч дітей можуть навчатися очно в безпечних просторах, але ще приблизно стільки ж потребують такої можливості. Це оцінка, яку представниця міста навела під час виступу, пояснюючи масштаб запиту.

Підземні освітні простори оснащували генераторами. Однак витрати на пальне створюють додаткове навантаження на місцевий бюджет. «Ми почали шукати альтернативні рішення», — розповіла Столяренко.

За її словами, для підземних освітніх просторів почали розробляти проєкт сонячної генерації. Харківська ініціатива передбачає також накопичення енергії для безперервної роботи шкіл.

Генеральна директорка Фундації Олени Зеленської Вікторія Романова у своєму виступі пояснила, чому допомогу освітнім закладам довелося розширити. Спочатку Фундація облаштовувала укриття у школах і дитсадках, щоб діти могли повернутися до очного навчання попри війну. «З часом ми зрозуміли, що самого укриття недостатньо, аби заклад освіти міг повноцінно працювати. Потрібен був комплексніший підхід», — розповіла Романова.

Так з’явилася модель «Безпечна школа» , яка поєднує освітні укриття подвійного призначення, модернізацію шкільних кухонь і їдалень та посилення енергетичної стійкості.

У Фонді впевнені, що важливо створити не просто укриття, а й комфортне освітнє середовище. Фото: zelenskafoundation.org

«Коли заклад освіти має належно облаштоване укриття та резервне живлення, це допомагає сім’ям зберігати звичний ритм життя. Діти можуть продовжувати навчання. Батьки можуть продовжувати працювати», — пояснила директорка Фундації.

За її словами, у багатьох громадах шкільні укриття доступні під час тривог і місцевим жителям. А заклади освіти з резервним живленням можуть підтримувати мешканців під час тривалих відключень. Тож вкладення в один заклад здатне допомагати ширшому колу людей, ніж лише його учням.

Романова також розповіла про житло для великих прийомних сімей: за наведеними нею під час виступу даними, 28 таких родин уже живуть у нових будинках, ще 10 будинків споруджують. Одні сім’ї втратили житло через війну, інші готові прийняти більше дітей, зокрема братів і сестер, але не мають достатньо місця. Це ще один приклад того, як інфраструктурний проєкт допомагає громаді зберігати соціальні зв’язки.

При цьому після завершення будівництва відповідальність за роботу об’єктів нікуди не зникає. «Громади найкраще розуміють власні потреби. Вони можуть визначати пріоритети й забезпечувати, щоб інфраструктура, яку ми створюємо, продовжувала працювати в довгостроковій перспективі», — наголосила Романова.

Марта Кос у Варшаві пов’язала необхідні для вступу до ЄС реформи з довірою інвесторів. За словами єврокомісарки, такі зміни створюють прозорість, передбачуваність і правову визначеність. Компаніям, які вже працюють у Європі, простіше оцінювати український ринок, коли вони можуть орієнтуватися на знайомі правила та стандарти.

Водночас міжнародні програми мають враховувати різні завдання відбудови. Комерційний проєкт може розраховувати на майбутній дохід і залучати інвестора. Школа, укриття чи частина комунальної інфраструктури мають передусім забезпечувати суспільну послугу. Вимагати від них однакової моделі фінансування означало б залишити частину потреб без належної відповіді.

Тож для оголошених у Варшаві гарантій та інвестиційних програм важливі і правила на державному рівні, й підготовка на місцях, але й готовність партнерів фінансувати довгострокову роботу.

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