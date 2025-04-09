"Ми просто обійнялись і думали, що це кінець": жителі Дніпра розповіли, як пережили масований обстріл РФ

Жителька Дніпра про обстріл міста / © ТСН

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Російські окупанти вночі атакували Дніпро. На цю хвилину є інформація про 15 постраждалих. Від початку атаки їхня кількість збільшувалась буквально кожні 10 хвилин. Потерпілі звертались до лікарів, вісьмох людей ушпиталили, більшість з них у середньому стані.

Про це повідомляє кореспондентка ТСН Анастасія Невірна.

Пораненим від 18 до 87 років. У них колото-різані рани, осколкові ураження, забої, черепно-мозкові травми. Атаку «Шахедів» місто пережило пізно ввечері, коли всі встигли лягти спати. Загалом пролунало близько 20 вибухів. Частину безпілотників знищили сили ППО, однак деякі дрони влучили просто посеред будинків містян. Зайнялась пожежа на подвір’ї однієї з багатоповерхівок, там запалала і газова труба. Через загрозу вибухів звідти довелось евакуювали мешканців. На місці падіння безпілотників повиносило вікна.

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Вже відомо що їх кілька сотень. Ось що розповідають жителі постраждалого району:

«Ми з дідом удвох, дідо онкохворий, погано ходить. Чоловік каже — заграва, я не зрозуміла, він мене хапає за руку і каже пішли»

«Ми пішли до коридору, тому як дитина, і потім думали що все, бо він летів прям в наш будинок, ми просто обійнялись, думали що все кінець. Балконного блоку немає, повністю, балконні двері також немає.».

© ТСН

Загалом пошкоджені чотири багатоповерхівки у спальному густонаселеному районі Дніпра. Згоріли або понівечені майже 20 автівок. Потрощило півтора десятки приватних осель. Є руйнування на території кількох підприємств. З усіма пожежами рятувальники вже впоралися. Від ночі до роботи стали комунальники. Прибирають уламки та вивозять бите скло.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: НАЖИВО з ЕПІЦЕНТРІВ ударів по ДНІПРУ і ХАРКОВУ