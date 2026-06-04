"Ми приречені": серед українців вирує дискусія щодо скасування математики у НМТ, дійшло до сварок

Математика / © pexels.com

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У Верховній Раді зареєстрували альтернативний законопроєкт №15254-1, який пропонує скоротити кількість обов’язкових предметів на Національному мультипредметному тесті з чотирьох до трьох. Згідно з пропозицією, абітурієнти мають складати українську мову, історію України та один предмет на вибір. Математика водночас залишиться обов’язковою лише для тих спеціальностей, де вона є профільною — зокрема для технічних, інженерних та інших напрямів, які потребують математичної підготовки.

Ініціатива вже спричинила гучну дискусію в соцмережах, повідомляє ТСН.ua.

Після появи законопроєкту президент Київської школи економіки Тимофій Милованов запитав у соцмережах: “А навіщо взагалі математика? Хтось може чітко пояснити?”

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У коментарях користувачі почали наводити аргументи на користь обов’язкової математики. Зокрема, писали, що вона потрібна не лише майбутнім інженерам, а й для базової здатності перевіряти цифри, мислити структурно, працювати з даними, розуміти технології, штучний інтелект, медицину та економіку.

Дискусія в Threads. / © Threads

Засновник і CEO платформи Lobby X Владислав Грезієв різко висловився про тих, хто підтримує вилучення математики з НМТ.

“Виключення математики з НМТ в основному підтримують люди, які погано вивчили математику в школі”, — написав він.

Ректор Kyiv School of Economics Тимофій Брік звернув увагу, що слабка підготовка з математики може обмежити можливості вступників. За його словами, без нормального результату з цього предмета дитина не зможе вступити на найкращі факультети провідних українських університетів, зокрема КНУ, КПІ, Каразіна, Франка, КАІ, УКУ та KSE.

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На зауваження користувачів, що ті, кому математика потрібна, і так її оберуть, Брік відповів, що ризик полягає в іншому.

“Скоріш буде інакше. Молоді люди не будуть розвиватись та не будуть мати стимулів для розвитку в математиці та інженерії. І вони або не будуть знати, або не будуть вмотивовані, або будуть налякані і не будуть вступати. Це не буде видно відразу, але поступово з року в рік”, — зазначив він.

У соцмережах також почали наводити побутові приклади, чому базова математика потрібна кожному. Одна з користувачок згадала ситуацію в кав’ярні, коли бариста не зрозуміла прохання налити “2/3 води” у чашку.

Дискусія в Threads. / © Threads

“Спочатку ми подумали, що це прикол, але це був не прикол. Тому, може, не будемо все ж скасовувати обов’язковість НМТ з математики?” — написала вона.

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Викладачка математики зазначила, що не йдеться про щоденне використання всього шкільного курсу, однак базові навички мають бути у людини, яка претендує на вищу освіту.

Threads. / © Threads

Інша користувачка розповіла, що після школи давно не повторювала формули, але змогла швидко пройти тест на базовий бал.

“Я закінчила школу 12 років тому, сьогодні після робочого дня і тренування сіла пройти той НМТ. Натикала на 12 балів за 15 хвилин. Я не пам’ятала майже нічого з формул, чисто порахувала рівняння та щось по геометрії”, — написала вона.

Шахіст Андрій Сергієнко також висловився за базовий рівень перевірки знань.

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“Обрати рік прийняття Конституції України з варіантів 1173, 1214, 1347 та 1996 — це не історія. Це здоровий глузд. Порахувати висоту двох стовпчиків — це не математика. Це базові вміння кожної людини, яка претендує на здобуття вищої освіти”, — зазначив він.

Водночас противники обов’язкової математики ставлять питання, чому саме цей предмет має залишатися обов’язковим для всіх, якщо для різних спеціальностей потрібні різні знання.

«Якщо вам потрібно при вступі в авіаційний скласти іспит з математики, то складайте. Хто вам не дає? Але при вступі в мед там потрібні знання з хімії та біології. Але ж ніяк не математика», — зазначила одна з користувачок.

Інші наголошують, що вища освіта не є обов’язковою для всіх, а тому вступники мають бути готові до вимог університетів.

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«Вища освіта — це не базовий мінімум, вона потрібна не всім. І хто хоче йти вчитися у вищий навчальний заклад, той і буде гризти землю», — написали у Threads.

Threads. / © Threads

Окрема частина дискусії переросла в суперечку між “гуманітаріями” та “технарями”. Одні користувачі застерігають, що країні, яка воює та розвиває військово-промисловий комплекс, потрібні інженери й прикладні спеціалісти. Інші відповідають, що гуманітарна освіта також важлива, але базовий рівень математики має бути у всіх.

«Сорі, але гуманітарій не дорівнює тупий. Я навчалась в університеті та працюю у гуманітарній сфері. Базову шкільну програму я знаю», — написала одна з користувачок.

У дискусії також згадали, що математика може знадобитися навіть у гуманітарних або юридичних професіях.

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Threads. / © Threads

«Я юрист. Гуманітарій. Не люблю математику, але здавати довелось. А потім у моєму житті з’явились позови про виділення частки майна в натурі і спроби вирахувати площу 3/25 частки будинку. Тому вчіть, діти, математику, не будьте як я», — написала користувачка.

Комунікаційниця Олена Тимошенко звернула увагу, що суперечка навколо НМТ показала нерозуміння ролі математики в освіті.

Threads. / © Threads

«Дискусія про не/обов’язковість НМТ із математики говорить лише про одне: велика кількість людей, які ніколи і ніяк не були дотичні до освітнього сектору, не уявляють собі, що таке PISA, і чому саме математика там є основною дисципліною для аналізу результатів», — написала вона.

Поки що йдеться лише про альтернативний законопроєкт. Остаточне рішення щодо формату НМТ має ухвалити Верховна Рада. Однак сама ініціатива вже стала приводом для ширшої дискусії — не лише про вступні іспити, а й про якість шкільної освіти, майбутнє українських університетів та те, які навички мають бути базовими для випускників.

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Також нагадаємо, що у Києві в соцмережах розгорілася дискусія через намети, які містяни ставлять на станціях метро під час повітряних тривог. Після чергової масованої атаки частина людей поскаржилася, що у підземці не вистачало місця, тоді як окремі пасажири займали значну площу великими наметами, стільцями та речами.

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