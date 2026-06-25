На водних об’єктах Києва загинуло вже 15 осіб

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Трохи більше ніж за добу вода в Україні забрала життя 17 людей, серед них — 9 дітей! Трагедії сталися у 12 областях України. Про це повідомив директор Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС України Віктор Вітовецький.

На жаль, ці страшні цифри можуть зрости — у 3 областях тривають пошуки 4 людей, серед яких 3 дитини. Рятувальники б’ють на сполох, бо кількість потопельників стрімко зростає.

За словами Віктора Вітовецького, 276 людей загинули на водних об’єктах України від початку року, з них — 37 дітей. Майже за тиждень на водоймах загинуло 27 людей, з них 12 дітей. Різке зростання кількості загиблих спостерігається саме останніми днями, що, ймовірно, пов’язано зі спекотною погодою та підвищенням температури повітря.

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Що тепліше за вікном, то більше з’являється таких страшних повідомлень. Люди, рятуючись від спеки, йдуть відпочивати до водойм, а найменше нехтування правилами поводження на воді закінчується смертю. На жаль, такий відпочинок перетворився на своєрідний конвеєр смерті.

Трагедії на регіональних водоймах: гинуть цілі родини

За повідомленням ДСНС України, лише на Дністрі загинуло одразу троє дітей.

На Буковині під час відпочинку на воді зникли 49-річний батько та двоє синів 7 і 8 років. Трагедія сталася в районі села Репужинці Чернівецького району. Під час купання діти почали тонути, батько кинувся їх рятувати і теж зник під водою.

Також на Дністрі в районі села Мошанець під час відпочинку на річці зник 16-річний хлопець. За попередньою інформацією, він стрибнув у воду і не виплив.

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Столична статистика: кількість жертв перевищує торішню.

Не краща ситуація і в Києві. На озері Редькино п’ять днів тривали пошуки 23-річного чоловіка, який потонув увечері 20 червня в Оболонському районі. Тіло водолази виявили на відстані 70 метрів від берега на глибині 10 метрів.

«Рідним і близьким чоловіка надають психологічну допомогу. Всі обставини трагічного випадку встановлюватимуть правоохоронці», — зазначають у ДСНС Києва.

За інформацією столичних рятувальників, станом на 25 червня 2026 року на водних об’єктах Києва загинуло вже 15 осіб, з них 3 дитини (за аналогічний період 2025 року — 14). Врятовано 11 осіб, з них 5 дітей (за аналогічний період 2025 року — 6 осіб, з них 1 дитина). Тобто статистика вже перевищує торішню.

Смертельний заплив у гідропарку поза зоною безпеки

У Гідропарку в середу на пляжі «Венеція» близько 19:00 людина пішла під воду. Юнака, якому було лише 16 років, знайшли на відстані 15 метрів від берега на глибині трьох метрів.

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У комунальному підприємстві «Плесо» розповіли деталі трагедії. Там підкреслюють, що молодь вирішила скупатися і переплисти затоку в місці, яке не передбачене для купання, а пливла саме до офіційного пляжу «Венеція».

«Деталі ще встановлюються. Але відомо, що дівчина дісталася берега та повідомила лайфгардів, що перепливала затоку з товаришем, а коли доплила, то помітила, що його на поверхні води вже немає. На місце одразу прибули фахівці рятувально-водолазної служби. Хлопця швидко знайшли, почали відкачувати, але, на жаль, він помер. Попередньо під воду він пішов через судому», — розповідають ТСН.ua у КП «Плесо».

Там пояснюють, що на облаштованих пляжах чергують лайфгарди і стежать за поведінкою відпочивальників. А молоді люди перепливали затоку в місці, де купатися заборонено.

«У цьому місці дуже сильна течія, а глибина — сім метрів. До всього через велику кількість відпочивальників була сильна каламутність води. За таких умов складно виявити людину, яка раптово пішла під воду. Попри це хлопця знайшли швидко, але, на жаль, врятувати його не вдалося», — розповідають у пресслужбі «Плесо».

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Венеційський міст: стрибки на спір та загроза інвалідності

З настанням спекотної погоди ще одне місце в Києві набуло небезпечної популярності — Венеційський міст, з якого молодь стрибає у воду. Місцеві мешканці кажуть, що на мосту вже давно треба поставити табличку з зазначенням того, скільки людей загинуло після стрибків з висоти та скільки залишилося каліками.

Уже цього року з мосту стрибнув чоловік і пошкодив собі спину — його дістали з води та передали медикам. Районом ширяться чутки, що під мостом у воді залишилася арматура, об яку травмуються екстремали.

«Венеційський міст — це гідротехнічна споруда, яка має відповідні комунікації під ним, на ньому та поруч із ним. Вони там є, бо міст не передбачений для того, щоб з нього у воду стрибали люди — це не атракціон. Загалом коли людина стрибає у воду з такої висоти, то варто розуміти, що можна невдало зайти у воду і травмуватися. До речі, саме тому там трапляються переломи хребта, травми внутрішніх органів. Це дуже небезпечно, і ми завжди закликаємо громадян цього не робити», — розповідають у КП «Плесо».

На жаль, до людей не доходить, особливо до молоді, яка часто це робить під дією алкоголю або просто на спір, щоб показати себе.

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«Наприклад, торік був випадок, коли підліток стрибнув з Венеційського мосту і пошкодив спину. Лайфгарди дістали його з води, надали допомогу та попросили більше ніколи так не робити. Він пообіцяв, але вже за три хвилини знову був на перилах мосту. Тому ми плануємо зустріч з фахівцями КП „Київавтошляхміст“, щоб знайти варіанти зробити так, щоб прибрати навіть можливість стрибнути з Венеційського мосту», — обіцяють комунальники.

Ілюзія безпеки: чому «домашні» водойми вбивають

У КП «Плесо» запевняють, що трагічних випадків немає на офіційних міських пляжах, де чергують лайфгарди. Такі, до речі, є в кожному з 10 районів Києва. Там лайфгарди стежать за тим, щоб люди не вживали алкоголь, не запливали до заборонених місць, не слухали голосно музику.

«Ті громадяни, яких це не влаштовує, йдуть за територію офіційних пляжів і роблять там усе, що їм заманеться — випивають, розважаються. На жаль, після цього і стаються такі прикрі випадки, коли відпочивальники гинуть на воді. В Києві понад 700 водойм. І, на жаль, більшість громадян вважає: якщо поруч з домом є водойма, то в ній можна купатися. Але це не так, адже категорично не можна купатися у технічних водоймах і там, де немає облаштованого пляжу», — пояснюють у КП «Плесо».

На жаль, люди ігнорують таблички «Купатися заборонено!», бо вважають: якщо купалися тут 30 років, то з ними нічого не станеться. Але як показує статистика, це не так. Країна має величезну кількість потопельників лише за перший місяць літа, а попереду ще два, які, за прогнозами синоптиків, будуть спекотними.

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П’ять золотих правил безпеки від фахівців:

Купайтеся лише на облаштованих для цього пляжах.

Не стрибайте у воду з висоти (мостів, дамб, скель).

Не заходьте у воду в темний час доби.

Не залишайте дітей без нагляду ні на хвилину.

Під час відпочинку та купання категорично не вживайте алкогольні напої.

Дата публікації 17:03, 23.06.26 Кількість переглядів 192 Уламок дрона РФ вбив відпочивальницю на пляжі! Укриття було за 10 метрів

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