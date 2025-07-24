"Ми їх не перехопимо": як зміняться масовані обстріли України — експерт шокував прогнозом

Роман Світан / © ТСН

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Україні треба готуватися до масованих, чи не щоденних російських атак, зокрема безпілотниками. Отже, не можна допускати велику кількість дронів на територію, щоб вони розповзалися по всій країні — адже ми їх не перехопимо.

Про це в коментарі сайту ТСН.ua розповів полковник ЗСУ у відставці, військовий експерт Роман Світан.

За його словами, якщо в армії РФ стоїть мета — тиск на суспільство, вони використовуватимуть щодня по 100-150 дронів. Втім, якщо мета інша — військові об’єкти або прикриття ракетних ударів, цифри будуть дещо інші.

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«Тоді вони збиратимуть до 500-700, тисячі на тиждень і далі виконуватимуть удари за допомогою великої кількості безпілотників. Але безпілотники можуть використовуватись для прикриття ракетної атаки.

Швидше за все, це й спостерігатиметься найближчим часом. Вони по 50-100 на добу відправлятимуть безпілотників та накопичуватимуть. А далі, раз на тиждень, раз на декаду будуть відправляти потужну атаку. Намагатися принаймні відправити», — каже Роман Світан.

Він підкреслює: тут справа в цілевказівках. Адже, за його словами, є небагато військових цілей для російських безпілотників.

«Тому все залежатиме від цілей, від завдання, яке стоятиме. Це геноцид чи військове завдання. Тому тут спрогнозувати складно. Хоча технічно зрозуміло, як вони діятимуть», — пояснює Роман Світан.

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За словами експерта, Україні варто готуватися до регулярних масованих атак: «Що нам треба робити? Розуміючи, що у росіян зараз російсько-китайські „Герані“, за великим рахунком, у великих кількостях виробляються, а будуть вироблятися ще більше, тому що Китай виробляє їх переважно. Треба готуватися до масованих, чи не щоночних, щоденних атак«.

Отже, не можна допускати велику кількості безпілотників на територію, щоб вони розповзалися по всій країні, вважає Роман Світан.

“Ми їх не перехопимо. Оптимально їх перехоплювати на заході до країни. Тобто фронтальне ППО. Потрібно збільшувати щільність фронтальної ППО. І не давати змоги російським аероцілям заходити на нашу територію.Що для цього треба зробити? Перше: всі мобільні групи, які є, треба відправити на фронт. У так звану трансфронтальну зону. Оптимально — це під управління новостворених корпусів. Створювати чи не бригаду армійського ППО. І щоб вони, припустимо, 50-кілометрову зону по глибині фронту контролювали, не пропускали жодного безпілотника. Щоб жоден безпілотник не заходив», — каже експерт.

Надалі, за його словами, їх треба забезпечувати різними засобами ураження:

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«Починаючи від кулеметів, зеніток, тих самих дронів-перехоплювачів, зенітно-ракетних комплексів малої дальності, ПЗРК. Це цілий процес укрупнення. А тил України треба прикривати за допомогою авіаційної компоненти. Винищувачі — від чотирьох кілометрів по висоті. Від чотирьох до кілометра — легкомоторна авіація. Нижче — вертольоти. Об’єктове ППО. Таке розведення за напрямками, зонами та за висотами в тому числі. Швидше за все, ми до цього й прийдемо. Бо іншого варіанта просто немає».

Нагадаємо, Зеленський анонсував рішення щодо перехоплювачів "Шахедів" та інших дронів.