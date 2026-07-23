Михайло Драпатий: що відомо про нового головнокомандувача ЗСУ і чому росіяни влаштували істерику

Михайло Драпатий / © Associated Press

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Михайло Драпатий — новий головнокомандувач Збройних сил України офіційно став до виконання своїх обов’язків. Він урочисто пообіцяв працювати максимально відповідально й із глибокою повагою до кожного воїна, який захищає Україну.

Перед його офіційним призначенням на цю високу посаду президент України протягом кількох днів проводив серійні зустрічі з командувачами різних родів військ та вищим військовим керівництвом держави. Володимир Зеленський подякував попередньому головкому Олександру Сирському за успішну оборону Києва, блискавичну Харківську наступальну та Курську операції, а також за вагомий особистий внесок у захист країни.

А перед Михайлом Драпатим глава держави поставив нові чіткі завдання — зокрема, докорінно оновити стратегію захисту України та впевнено продовжити успішні бойові операції на фронті.

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Чим саме відомий 43-річний генерал і чому у військових колах його вважають справжньою легендою — у матеріалі кореспондента ТСН Ігоря Бондаренка.

Прорив у Маріуполі та вихід із Ізваринського котла

Травень 2014 року. Українські бійці на бронетехніці БМП на високій швидкості прориваються вулицями Маріуполя у вогні через барикади проросійських сепаратистів. Цим легендарним механізованим проривом особисто керує комбат 72-ї окремої механізованої бригади Михайло Драпатий.

Тоді бойовики захопили будівлю міського управління поліції і погрожували жорстоко спалити українських правоохоронців, якщо ті негайно не складуть зброю. 31-річний майор Драпатий разом зі своїми бійцями сміливо прорвався до будівлі та вивів оточених силовиків до аеропорту Маріуполя. Власне, так і починався бойовий шлях майбутнього головнокомандувача ЗСУ.

Три місяці по тому прізвище Драпатого знову опинилося в центрі уваги всіх випусків новин. Командир разом із підпорядкованим підрозділом потрапив у важке оточення в Ізваринському котлі на кордоні з Російською Федерацією. Здаватися ворогу він категорично відмовився та із запеклими боями вивів із пастки 260 виснажених бійців, здолавши у ворожому тилу понад 160 кілометрів.

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Звільнення Херсонщини та реформи в Сухопутних військах

Повномасштабне вторгнення РФ генерал зустрів на посаді заступника командувача Об’єднаних сил ЗСУ. Надалі як командувач оперативної групи військ «Південь» він успішно зупинив активний наступ російських військ на Кривий Ріг. Згодом Драпатий очолював оперативне угруповання військ «Херсон», яке брало безпосередню участь у блискавичному звільненні правобережжя Херсонщини.

Серед авторитетних військових експертів Драпатий вважається одним із найбільш здібних українських воєначальників, якого регулярно відправляють рятувати ситуацію на найважчих ділянках фронту. Очолюючи оперативно-тактичні угруповання «Харків», а пізніше «Луганськ», він ефективно зупиняв нові наступи окупантів.

У листопаді 2024 року Михайла Драпатого призначили керувати Сухопутними військами ЗСУ. Вже тоді новий очільник публічно наголошував на критичній необхідності глибинних реформ в армії.

Михайло Драпатий, головнокомандувач ЗСУ (командувач Сухопутних військ ЗСУ у 2024–2025 рр.): «Люди, сучасні технології, цифровізація процесів управління — це те, що я буду послідовно запроваджувати. Зараз на часі зміни ментальні, технологічні та професійні, і вони критично необхідні для нашої спільної перемоги».

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Після серії трагічних подій на полігонах під час навчань Драпатий подав у відставку. Тоді у ЗМІ вперше заговорили про його принциповий конфлікт із Сирським, адже генерала вважали неформальним лідером опозиції всередині військового командування. Драпатий також публічно підтримав звільненого міністра оборони Михайла Федорова, через що ризикував отримати чергове дисциплінарне стягнення.

Михайло Федоров, ексміністр оборони України: «Наступний пункт — це ізоляція та так звана "токсикація" тих, хто реально розвивається. У тебе виходить чудово — відстійник, Драпатий — третя догана, до побачення. Вибачте, Драпатий, але думаю, що після цього мого виступу вам буде вже четверта догана».

Визнання та паніка серед ворожих пропагандистів

Михайло Драпатий — Герой України, кавалер ордена Богдана Хмельницького та один із лише п’яти українських військових, які у віці до 40 років дослужилися до генеральських погонів за часів великої війни.

Його призначення на посаду головнокомандувача ЗСУ вже привітали очільник Офісу президента Кирило Буданов, дипломат і колишній головком Валерій Залужний та ексміністр Михайло Федоров. Сам Михайло Драпатий щиро подякував президентові за високу довіру та пообіцяв працювати на повну потужність.

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Тим часом російські «воєнкори» та пропагандисти вже влаштували справжню істерику в Мережі. Нового очільника ЗСУ вони вважають значно небезпечнішим і сильнішим противником, ніж його попередника, та вже відкрито бідкаються через очікування важких часів для російських окупаційних військ.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ЗУСТРІЧ ЗЕЛЕНСЬКОГО І ТРАМПА! ДРАПАТИЙ — ГОЛОВКОМ! США ГОВОРИТИМУТЬ З ЛАВРОВИМ | ТСН 07:00 23 липня

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