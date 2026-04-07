Минуле Степана було важким: історія зіркової рисі з Київського зоопарку

Рись Степан / © Київський зоопарк

Реклама

Улюбленець Київського зоопарку — рись Степан став справжньою зіркою соцмереж. Його світлини на гамаку розійшлися мемами, а користувачі називають його своєю «тотемною твариною». Проте за кумедними формами приховується історія про жорстоке поводження та тривалу реабілітацію.

У гостях у найвідомішої рисі країни побувала кореспондентка ТСН Наталія Ткачук.

Як рись Степан живе у зоопарку

Степан зустрічає відвідувачів у своїй коронній позі — на гамаку. Тут він дрімає майже увесь день, ігноруючи увагу публіки.

Реклама

«Він зазвичай ігнорує усіх. Лежить цілий день там, де йому хочеться. Іноді от сходяться зірки і його можна дуже красиво зняти», — розповідає Анастасія Калюжна, провідний зоотехнік зоопарку.

Чому Степан — «плюс-сайз»?

Степану 8 років, і він важить 32 кілограми. Притому що звичайна вага рисі — до 25 кг. Хоча він на 10% схуд за останній рік, скинути більше поки не вдається. Директор зоопарку Кирило Трантін пояснює: річ не лише в апетиті.

«В нього є дисбаланс гормональний. І є таке відчуття, що в нього є ознаки діабету. Ну і плюс він також кастрований», — каже Кирило Трантін, гендиректор Київського зоопарку.

Минуле Степана було важким. Зооволонтери забрали його у приватних власників, які тримали рись у ресторанах як живу декорацію. Тісні клітки та неправильне харчування підірвали здоров’я тварини. Тепер Степан уже півтора року перебуває на реабілітації.

Реклама

Фітнес для рисі та козенята-аніматори

Аби змусити Степана більше рухатися, зоотехніки вигадують хитрощі.

«Іноді приводимо йому маленьких козенят, щоб вони погуляли у нього у вольєрі, залишили свій запах, щоб йому потім було цікавіше ходить, обстежувати вольєр», — каже Анастасія Калюжна.

Ветеринари нагадують: зайва вага у тварин — це не лише «мило», а й небезпечно.

Плани на літо

У зоопарку Степану вже готують оновлення: незабаром у вольєрі з’являться фітнес-іграшки та власний фонтан. Адміністрація впевнена — з настанням спеки Степан ще трохи «скине». А поки що він продовжує насолоджуватися життям, нагадуючи всім нам: головне — любити себе у будь-якій формі.

Реклама

