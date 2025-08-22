Ракетний удар РФ по Україні / © ТСН

Реклама

Росія завдала масованого удару по Україні. У ніч проти 21 серпня російські ракети і «Шахеди» вдарили по західним областям. Одна з ракет влучила у великий американський завод з виробництва електроніки, що спричинило значні руйнування та людські жертви. Путін, ймовірно, вирішив відновити тактику терору, яку певний час стримували переговори.

Що може стояти за цими діями Кремля, коли очікувати нових ударів, чому росіяни використали ракети «Циркон» і чи означає це фактичний крок назад від мирних перемовин — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Росія відновить масовані удари по Україні

Регулярні масовані російські удари по Україні відновляться, вважає військовий експерт Олег Жданов. Він каже, що перемовний процес та зустрічі із президентом США Дональдом Трампом були стримуючим фактором.

Реклама

«Путін хотів, щоб йому Трамп не міг сказати, ти ж агресор, навіщо ти б’єш по Україні? А зараз Путін буде намагатися якомога частіше наносити такі удари. Тим більше, що вони накопичили трошки і „Шахедів“, і ракет», — розповів у коментарі ТСН.ua Олег Жданов.

На його думку, сьогодні перед Путіним стоїть дві мети:

«По-перше, примушення нас до капітуляції, до перемовин на їхніх умовах. Вони думають, що таким чином посилюють свою переговорну позицію. А з іншого боку, Путін буде намагатися якомога більше захопити наші території до того моменту, коли Трамп нарешті зрозуміє, що треба тиснути на Росію, а не просто обіцяти».

Що хоче показати Путін

Ракетні удари по Україні під час перемовин — це просто знущання Росії над Трампом, вважає військовий експерт. Водночас американський президент робить вигляд, що нічого не помічає.

Реклама

«На жаль, фактично так. Я скептично відношусь до перемовин. Сьогодні Путіна навіть не випускають до мікрофона в РФ. Там Лавров зараз править бал на всю Росію. Три дні — три інтерв’ю, в яких він розповідає, як буде жити далі РФ. А де Путін? Хто рулить цією країною? Так що, я думаю, що удар цей не випадковий», — каже Олег Жданов.

Тим більше, що і ракети, і «Шахеди» обережно облетіли Київ, зазначив він. У Росії знають, що в столиці більш щільна ПВО, і ми могли б позбивати частину засобів повітряного нападу в районі Києва.

«Тому вони обійшли з півночі і ударили по заходу. Це натяк на те, що вони можуть дістати до шляхів постачання техніки і озброєння. Ну і плюс американське підприємство, яке виробляє побутову техніку, електроніку. Вони по ньому вдарили і зараз будуть насолоджуватися реакцією США», — вважає військовий експерт.

Це, до речі, питання гарантій безпеки, додає Олег Жданов:

Реклама

«А якщо б це були, припустимо, спостережні місії, миротворчі сили? То Росія по ним ударить. Вони ж заявляли ще в 2023-му році, що ми знайдемо ці іноземні війська і навмисно нанесемо по ним удар. Пам’ятаєте, коли Макрон пропонував нам свій іноземний легіон в якості миротворчих сил? А Мєдвєдєв тоді там з бодуна вийшов і сказав, так ми вб’ємо цих французів на територію України, і що буде робити Франція? Оголосить нам війну? І після цього ця тема зникла», — каже Олег Жданов.

На його думку, це був показовий удар. Адже армія РФ не зосереджувала зусиль на окремих цілях.

«Ракети розподілили по різних цілях. По одній, по дві ракети, але по різних цілях. Не більшу частину на одну, як це було останні рази. Вони просто продемонстрували, що удар може бути по західних кордонах, масований удар — і байдуже це американський завод, французький чи український», — каже Олег Жданов.

Росія намагається залякати світ «суперзброєю»

Водночас під час останнього удару Росія застосувала гіперзвукову ракету 3М22 «Циркон«. Бойова частина цієї ракети — до 400 кг і вона не призначені для ураження наземних цілей, це протикорабельна ракета.

Реклама

«Циркон» — це випробування. Справа у тому, що РФ дуже сильно переживає тому, що у них немає… Дуже схоже на Гітлера 44-45 років, коли він сподівався, що ось-ось завтра вчені знайдуть винахід суперзброї, і вона вирішить питання війни, перемоги Німеччини. Те ж саме робить Росія. Ця ракета не закінчила випробування. Вони її поспіхом прийняли на озброєння і вже там лякають весь світ, що вони їх там запустили на конвейер, постачають у війська», — каже Олег Жданов.

За даними розвідки, Росія має поодинокі екземпляри ракети «Циркон», які вироблені для проведення випробувань.

«Але демонстрація цієї ракети, одна справа — про це розмову вести, а інша справа — сказати, подивіться, ракета ж долетіла, ракета ж вдарила. І вони намагаються підняти ставки і залякати весь світ, що у них є «суперзброя», яка змінить хід війни. Тим більше, я так розумію, що Кремлю чітко дали зрозуміти, що ядерною дубіною більше немає сенсу розмахувати. Вже в це ніхто не вірить. Тому шукають такі ракети типу «Циркону», а, ще ж був «Бурєвєснік» до цього, «Орєшнік». Тобто вони шукають хоч щось, щоб залякати весь світ», — вважає військовий експерт.

Зазначимо, що цей удар «Цироконом» не мав успіху, як і попередні спроби РФ його застосування. Навесні 2024 року було збито одразу два «аналоговнетні» ракети. Цього разу росіяни знову запустили «Циркон» з окупованого Криму.

Реклама

Водночас Україна нарощує ППО

Олег Жданов звернув увагу, що під час останньої атаки українська ППО збила рекордну кількість повітряних цілей ворога — 546 із 574 безпілотників.

«Ми нарощуємо нашу систему протиповітряної оборони, намагаємось. Я так розумію, що вчора вночі дуже сильно працювала наша авіація. Фактично все, що ми маємо в строю, я маю на увазі винищувачі, було піднято в повітря і намагалися збити. Удар був масований, і ми відповіли масовано. Ми ж розуміємо, що коли летить 50 „Шахедів“, ми намагаємося малими силами з ними боротися, але коли летить 500 — тоді треба застосовувати все, що є в нашому арсеналі, що ми і зробили», — пояснює військовий експерт.

Водночас президент України Володимир Зеленський розповів, що під час масованого удару російська армія встановила один зі своїх божевільних антирекордів. Він також назвав, що виробляло постраждале від атаки американське підприємство.

Ракетний удар по Україні 21 серпня: що відомо

Нагадаємо, під час комбінованої атаки на Україну у ніч проти 21 серпня російська армія застосувала 614 безпілотників і ракет. Сили протиповітряної оборони знешкодили 577 повітряних цілей ворога.

Реклама

Під час атаки росіян під обстрілами опинилися Мукачево, Львів, Луцьк, а також Запорізька, Дніпропетровська та Черкаська області.

У Мукачеві ракета влучила у завод. Внаслідок удару спалахнула велика пожежа, поранення отримали 12 працівників підприємства.

У Львові пошкоджень зазнали приватні оселі, нежитлові приміщення та транспорт. У місті також виникли займання. Відомо про одного загиблого та ще трьох постраждалих.