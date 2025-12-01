Мирні переговори між Україною та США: про що домовились і різка заява Трампа

Трамп / © Associated Press

У неділю в елітному гольфклубі Майамі відбулася зустріч української делегації на чолі із секретарем Ради нацбезпеки і оборони Рустемом Умеровим та американською стороною, представленою Держсекретарем Марком Рубіо, спецпредставником президента США Стівеном Віткоффом та Джаредом Кушнером.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Ольги Кошеленко.

Держсекретар Марко Рубіо підсумував переговори словами про «досягнутий прогрес», але підкреслив, що «ще багато роботи попереду». Сьогодні ж, 1 грудня, спецпредставник президента Трампа Стівен Віткофф відлітає до Москви на зустріч із Путіним. Тим часом Президент України Володимир Зеленський подякував США за конструктив та відвертість після доповіді Умерова. А Дональд Трамп вперше публічно заговорив про корупційний скандал у верхівці української влади.

Місце зустрічі: Гольфклуб Стівена Віткоффа

Зустріч відбулася в елітному гольфклубі Шел Бей у Майамі, який належить спецпредставнику президента США Стівену Віткоффу. Клуб, відвідування якого можливе лише за унікальним запрошенням та внеском понад мільйон доларів на рік, був закритий на цілий день для «особливої події».

У перемовинах з американського боку, окрім Держсекретаря Марка Рубіо, брали участь спецпредставник Віткофф і зять президента Трампа Джаред Кушнер. Спочатку вони розмовляли наодинці з головою української делегації Рустемом Умеровим, після чого запросили інших учасників. Переговори тривали понад 4,5 години.

Українська делегація: подяка та оптимізм

Голова української делегації Рустем Умеров публічно подякував команді Трампа і продемонстрував оптимізм.

«Ми обговорюємо майбутнє України, безпеку України, неповторення агресії поти України, заможність України, як від удовувати Україну. І ми дякуємо за зусилля Сполучених Штатів і їхній команді за допомогу нам. США чують нас, допомагають нам, ідуть поруч із нами. І ми вдячні за все, що було зроблено до сьогодні. І з нетерпінням чекаємо успішної, продуктивної зустрічі сьогодні», — сказав Рустем Умеров, секретар РНБО України.

Мета США: суверенітет і процвітання

Держсекретар Марко Рубіо наголосив, що їхня мета — не просто зупинити війну, а встановити такий мир, який залишить Україну незалежною та суверенною.

«Ми хочемо бачити припинення вбивств, смертей, страждань, і я впевнений українська сторона також цього хоче, вони хочуть миру. Але також забезпечити такий кінець війни, який залишить Україну незалежною, суверенною, і з можливостями для справжнього процвітання. Тобто це не тільки про закінчення війни, це про таке закінчення війни, яке створить механізм рухатися вперед, що дозволить їм бути незалежними, суверенними, щоб ніколи не було війни знову, і створить величезне благополуччя для людей», - заявив Марко Рубіо, державний секретар США

Переговори завершилися заявами, що практично не відрізняються від початкових. Рубіо констатував прогрес, але зазначив, що попереду «ще дуже багато роботи».

Стівен Віткофф у понеділок вилітає до Москви, щоб у вівторок провести переговори з Володимиром Путіним.

Трамп згадав про корупційний скандал у Києві

У той самий час, коли переговори завершувалися, президент США Дональд Трамп на борту літака, що повертав його до столиці, прокоментував журналістам результати розмови з Рубіо та Віткоффом.

У коментарі Трамп вперше публічно згадав про корупційний скандал у Києві та поставив його у залежність від перемовин, хоча зробив це обережно.

Які саме питання вдалося узгодити в неділю, Рубіо та Умеров не розкрили. Відомо, що найпроблемніше питання — вимогу віддати Путіну Донбас президент Зеленський хоче обговорювати лише сам і лише з Трампом.

Натомість, швидше має відбутися зустріч Зеленського з новим американським посланцем Деном Дрісколлом, візит якого Трамп анонсував минулого тижня.

