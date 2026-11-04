Мирні переговори, ракети та гроші: про що президент Зеленський домовився у Німеччині

Володимир Зеленський та Фрідріх Мерц / © Associated Press

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Українська делегація на чолі з президентом Володимиром Зеленським відвідала Німеччину. У Берліні провели низку важливих зустрічей: Зеленський зустрівся з канцлером Фрідріхом Мерцем, президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром та представниками парламенту. Крім цього, Президент України взяв участь у Берлінській безпековій конференції.

Про деталі візиту з Берліна розповідає кореспондентка ТСН Олена Чернякова.

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Виступ Володимира Зеленського на Берлінській конференції

«Після листопадових виборів в Америці самої Америки може стати менше», — з цього почав свій виступ Президент України на Берлінській безпековій конференції. Він закликав Німеччину та усю Європу обʼєднувати зусилля, бо жодна країна сама не встоїть перед такою кількістю ракет, «шахедів» або не може розраховувати виключно на власну енергосистему. Щоб мати безпеку, потрібні партнери та союзники.

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Володимир Зеленський, Президент України: «А коли йдеться про нові технології, як-от Starlink та аналогічні системи, різні країни зараз створюють власні аналоги. Німеччина теж будує власну систему. І це правильний крок. Адже ключове питання полягає в тому, хто контролює кнопки "увімкнути" та "вимкнути". Але що нам робити з тими, хто розвиває можливості знищувати под подібні системи? Ніхто не подолає це наодинці. Безпека — це справді спільний європейський інтерес».

Абу-Дабі, «коаліція охочих» та позиція щодо Путіна

Кілька разів виступ президента переривали оплесками учасники конференції. Власне, зберегти фокус уваги на Україні зараз, коли Європа зосереджена на внутрішніх проблемах, виборах, протестах, — у цьому теж є мета візиту. А по-друге, Президент тут, аби запланувати й обговорити все те, що не можна зробити телефоном.

Канцлер Мерц, з яким Зеленський зустрівся першим, анонсував одразу дві події в Берліні — це бізнес-форум та «коаліція охочих». Вже 19 листопада разом із лідерами урядів та держав планують обговорити подальшу допомогу, усунення перешкод у постачанні боєприпасів для F-16 і ракет-перехоплювачів для систем ППО.

Обговорили й підготовку до перемовин в Абу-Дабі. Там, найімовірніше, не буде представників Європи прямо за столом, але українська делегація координуватиме зусилля з безпековими радниками. До слова, у середу американська, європейська та українська делегації також зустрінуться в Брюсселі.

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Енергетичне перемирʼя, тиша в Чорному морі та зустріч лідерів — це те, що Зеленський очікує від майбутніх перемовин. Водночас говорити з Путіним телефоном він не збирається, вважаючи це деструктивним.

Володимир Зеленський, президент України: «Ми не запрошуємо Путіна в Київ: по-перше, вони до нас без запрошення пішли. Запрошувати для того, щоб вони не приїхали, — це деструктивно. Так само, як і мене в Москву... Говорити по телефону — це причина тому більше не зустрічатися, це буде офіційна нудна розмова, де я буду слухати історичну лекцію».

Канцлер Мерц не дав прямої відповіді, чи планує телефонувати Путіну (ще рік тому він вважав це марною справою). А зараз сказав, що РФ має теж завершувати війну, бо лише за жовтень втратила понад 50 тисяч військових. До слова, він прокоментував і потенційну участь Путіна в саміті G20, натякнувши, що вирішувати це Трампу. Але наголосив: якщо буде Путін, має бути й Україна.

Фрідріх Мерц, Канцлер Німеччини: «Звісно, господар може запрошувати інших гостей. Якщо Трамп вирішить запросити іншого президента, то маємо говорити про Україну, бо не можна без залучення України. Якщо Україна буде за столом, то і Європа буде за столом».

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Фінансова допомога Бундестагу та ракети Patriot від Лондона й Берліна

Найдовше тривала зустріч із президенткою Бундестагу та лідерами коаліції. Зараз у парламенті розглядають допомогу Україні на наступний рік. Обіцяють виділити стільки ж, як і в 2026-му, а це 11,5 млрд євро. Голосування заплановане на 27 листопада.

Напередодні візиту міністр оборони Німеччини анонсував, що Берлін та Лондон спільно шукатимуть додаткові ракети до Patriot для України на тлі мізерних постачань зі США та все ще низьких темпів виробництва в Німеччині. Країни хочуть підготувати дорожню карту для інших партнерів до засідання «Рамштайну» 17 листопада в Брюсселі.

А на завершення дня наша делегація зустрілася з Президентом Штайнмаєром. До слова, це останні місяці його на посаді: після двох термінів президентства він уже не може балотуватися. Федеральні збори мають обрати його наступника 30 січня 2027 року. Поки що жоден кандидат офіційно не висунутий, але розглядають на цю посаду жінку — уперше в історії.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: Вибори в США і Трамп! Підозра Мендель! Сутички під Києвом! | ТСН 20:00 3 листопада

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